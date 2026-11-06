Tensione Napoli, nervi scoperti, liti e accuse: tutti i retroscena

Pensare che l'incubo di Porto svanirà risvegliandosi in Italia è la cosa più sbagliata in assoluto: oggi comincia il ritiro, domenica arriva la Lazio e poi bisognerà superare la sosta . La notte portoghese è stata la più lunga degli ultimi due anni del Napoli e anche molto peggiore di quella vissuta un anno fa a Eindhoven, dopo il 6-2 subìto dal Psv : all'epoca, nonostante il malumore e qualche attrito nel gruppo, i punti cardinali erano ancora ben visibili , mentre ora sembra quasi una navigazione a vista .

Napoli, a Porto uno 'spettacolo' preoccupante

Al di là dell'ennesima prestazione insufficiente e della sconfitta, la settima in 14 partite e la terza su 4 giornate di Champions, al Dragão è andato in scena uno spettacolo in più atti estremamente preoccupante per il presente e il futuro di squadra e club. Una catena di eventi da analizzare senza minimizzare o rimandare: sarebbe l'ennesimo errore di valutazione dall'estate. Nell'ordine: spiacevole battibecco con vaffa tra Lucca e De Bruyne; dichiarazioni forti ma realistiche di calciatori importanti e rappresentativi come Politano, Hojlund e McTominay, con punte di profondo disaccordo rispetto a quelle di Allegri. Che, a dispetto del 4-1 e del naufragio totale del secondo tempo, ha definito la partita dei suoi «buona per settanta minuti» e «anche migliore di Torino». Una confusione da Champions.