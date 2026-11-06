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Crisi Napoli, De Laurentiis arriva a Castel Volturno

Il presidente anticipa il rientro per incontrare Allegri e la squadra: da stasera tutti in ritiro a Pozzuoli
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2 min

Pubblicato il 06.11.2026, 12:16

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Il momento è complicato, non c’è altro tempo da perdere. De Laurentiis ha anticipato il rientro a Napoli, inizialmente previsto per domani, e ha fatto un blitz a Castel Volturno per incontrare la squadra e lo staff tecnico, che si sono ritrovati oggi in vista della partita con la Lazio in programma domenica alle 12.30 al Maradona. Evidente la volontà di sostenere il gruppo in una situazione così delicata, sette sconfitte in 14 partite e le frizioni all’interno dello spogliatoio da far evaporare al più presto. 

Chi c'era in Portogallo

De Laurentiis non era in Portogallo (finora non è mai stato al seguito della squadra in trasferta) e non c’erano nemmeno il vicepresidente Edoardo De Laurentiis, diventato papà per la terza volta e l'ad Andrea Chiavelli. C'erano, come sempre, il ds Manna e il vice ds Sinicropi.

Da stasera il Napoli in ritiro a Pozzuoli

Da stasera, con un giorno di anticipo rispetto al solito, la squadra andrà in ritiro a Pozzuoli. Ci saranno tutti, compresi gli infortunati che restano tanti. Domenica con la Lazio l’unico che potrebbe recuperare, almeno per la panchina, è Olivera. Sarà invece assente per squalifica Marianucci.

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