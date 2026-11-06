Di Lorenzo, gli esami confermano l'infortunio alla coscia: nuovo contrattempo per il Napoli
NAPOLI - Nuovo infortunio per il Napoli di Allegri, che già è alle prese con svariate assenze: il capitano Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra: lo fa sapere il club partenopeo. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo mentre Olivera, che aveva saltato il match di Champions contro il Porto per un problema muscolare, si è allenato oggi con la squadra.
Tante assenze per il Napoli
Di Lorenzo si era infortunato nel primo tempo dell'incontro perso 2-0 con la Juventus domenica scorsa: il capitano del Napoli aveva poi lasciato il posto a Rrahmani nell'intervallo. Allegri è già alle prese con le assenze di Buongiorno, Favasuli, David Neres, Alisson Santos, Badiashile , Spinazzola e Lobotka. Domenica alle 12.30 il Napoli ospita la Lazio in campionato.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS