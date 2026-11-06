Di Lorenzo, gli esami confermano l'infortunio alla coscia: nuovo contrattempo per il Napoli

NAPOLI - Nuovo infortunio per il Napoli di Allegri, che già è alle prese con svariate assenze: il capitano Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra: lo fa sapere il club partenopeo. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo mentre Olivera, che aveva saltato il match di Champions contro il Porto per un problema muscolare, si è allenato oggi con la squadra.