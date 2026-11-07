De Laurentiis prima vede Allegri e Manna, poi parla alla squadra: cosa è successo nel blitz a Castel Volturno

NAPOLI - Ecco Aurelio De Laurentiis. Blitz a Castel Volturno, ieri, per una riunione con Manna e Allegri e poi discorso alla squadra in un momento complesso, con la Lazio alle porte, il ricordo vivo del ko in Champions contro il Porto e una situazione difficile tra classifica e malumori emersi al novantesimo della sfida di mercoledì. Adl è rientrato in Italia dal suo viaggio in Svizzera e ieri mattina, alle 10.30 circa, ha raggiunto il Training Center, come da programma. Ha voluto ascoltare personalmente cosa avessero da dirgli il ds e l'allenatore e poi è stato lui a parlare, a dire la sua, chiarendo il suo punto di vista su vari aspetti. Come la posizione di Allegri.