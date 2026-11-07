De Laurentiis prima vede Allegri e Manna, poi parla alla squadra: cosa è successo nel blitz a Castel Volturno
NAPOLI - Ecco Aurelio De Laurentiis. Blitz a Castel Volturno, ieri, per una riunione con Manna e Allegri e poi discorso alla squadra in un momento complesso, con la Lazio alle porte, il ricordo vivo del ko in Champions contro il Porto e una situazione difficile tra classifica e malumori emersi al novantesimo della sfida di mercoledì. Adl è rientrato in Italia dal suo viaggio in Svizzera e ieri mattina, alle 10.30 circa, ha raggiunto il Training Center, come da programma. Ha voluto ascoltare personalmente cosa avessero da dirgli il ds e l'allenatore e poi è stato lui a parlare, a dire la sua, chiarendo il suo punto di vista su vari aspetti. Come la posizione di Allegri.
Napoli, De Laurentiis è con Allegri
De Laurentiis ha ribadito la sua fiducia all'allenatore del Napoli. Lo aveva scelto personalmente in estate e intende proseguire con lui, ma si aspetta una reazione già a partire da domani. Nonostante l'emergenza, con la squadra decimata per gli indisponibili, il presidente del Napoli vuole vedere da parte del gruppo un atteggiamento diverso. Troppi punti sono già stati persi, troppe sette sconfitte in quattordici partite. Un avvio pigro, per certi versi inaspettato, acuito dalle parole di alcuni protagonisti - Politano, Hojlund, McTominay - e dall'episodio De Bruyne-Lucca nel secondo tempo contro il Porto. Nervosismo eccessivo, un campanello d'allarme per cui intervenire subito. Lo ha fatto, Adl. Serve ritrovare compattezza all'interno del gruppo squadra, anche per questo da ieri sera il Napoli è in ritiro.
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