Allegri e il record negativo col Napoli: mai una sua squadra aveva preso così tanti gol, i numeri del crollo

NAPOLI - Ventiquattro gol incassati in quattordici uscite ufficiali. Non è soltanto una questione di numeri, ma una crepa profonda sul dogma su cui Massimiliano Allegri ha costruito buona parte della carriera. La fase difensiva del Napoli si è trasformata nell'enigma irrisolto di una stagione incanalata su binari scivolosi, soprattutto in campo internazionale, dove la serata da incubo del Do Dragão - con i quattro schiaffi incassati dal Porto - ha lasciato in dote un bottino misero di tre punti in quattro partite di Champions. Per Max si tratta di un primato negativo assoluto: mai una sua squadra aveva subito così tanto nelle prime quattordici gare stagionali, staccando di almeno cinque reti qualsiasi altro avvio della sua storia in panchina.