Allegri e il record negativo col Napoli: mai una sua squadra aveva preso così tanti gol, i numeri del crollo
NAPOLI - Ventiquattro gol incassati in quattordici uscite ufficiali. Non è soltanto una questione di numeri, ma una crepa profonda sul dogma su cui Massimiliano Allegri ha costruito buona parte della carriera. La fase difensiva del Napoli si è trasformata nell'enigma irrisolto di una stagione incanalata su binari scivolosi, soprattutto in campo internazionale, dove la serata da incubo del Do Dragão - con i quattro schiaffi incassati dal Porto - ha lasciato in dote un bottino misero di tre punti in quattro partite di Champions. Per Max si tratta di un primato negativo assoluto: mai una sua squadra aveva subito così tanto nelle prime quattordici gare stagionali, staccando di almeno cinque reti qualsiasi altro avvio della sua storia in panchina.
Allegri e la fragilità europea del suo Napoli
Il 4-1 subito in Portogallo ha nuovamente evidenziato cali di concentrazione già visti nelle precedenti partite. Una squadra allenata da Allegri non subiva più di tre gol in un singolo appuntamento di Champions dall’ottobre 2022, nel 4-3 subìto dalla Juventus contro il Benfica. Il trend europeo complessivo descrive una vera e propria crisi d'identità: gli azzurri hanno perso cinque delle ultime sette sfide della League Phase, quante ne avevano accumulate nelle precedenti ventitré. I tre punti attuali certificano la peggior partenza europea del club dalla stagione 2017-18, oltre ad eguagliare il momento più basso dello stesso Allegri al timone dei bianconeri tre anni fa.
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