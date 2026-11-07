Lazio, dopo il ko di Zaccagni anche Tavares preoccupa Gattuso



Le scelte di Gattuso per la Lazio

- In preda all’assenza di Zaccagni e al dubbio Tavares . Il capitano è fuori, stirato. Nuno ha vissuto una settimana tavagliata. Non è mai stato a pieno regime, il test di ieri non ha sciolto tutti i dubbi. L’ultimo provino è previsto oggi prima della partenza. Sarà tra i convocati, a meno di sorprese, ed è pronosticato in campo al Maradona. Ma col portoghese mai dire mai. Pro e contro deve pesarli Rino prima della sosta. Il rischio è alto ogni volta che Tavares è affaticato. Ha giocato tutte le partite della scorsa settimana, quando i ritmi si fanno tosti paga dazio. Gattuso aveva ammesso di aver azzardato facendo giocare sempre gli stessi, alternando solo Provstgaard e Diogo Leite. Cosa farà domani si proverà a capirlo tra la rifinitura di oggi e la conferenza delle 12.30.. Se Marusic fosse in forma sarebbe lui il primo candidato alla sostituzione. Il montenegrino è appena rientrato, andrà in panchina con Rovella. Poi partirà per la nazionale, ha concordato con Gattuso di rispondere alla chiamata per fare minutaggio dopo due mesi di assenza.

Aspettando la decisione su Tavares, Rino ripartirà da Floriani, Sutalo e Provstgaard in difesa. Centrocampo invariabile con Frattesi, Belahyane e Taylor. Gattuso dopo il Cagliari aveva colto allarmi. La marcatura a uomo su Tavares e le pressioni imposte da Pisacane sulla fascia sinistra, chiave principale degli assalti della Lazio, lo avevano spinto a dire "dovremo studiare qualcosa di diverso". La catena di sinistra si fonda su Tavares e Zaccagni, sui loro incroci. Più Taylor. Domani ci sarà Noslin a sinistra, spostato da ala. E’ l’unica opzione presa in considerazione da Rino. Cancellieri può giocare solo uno spezzone a sinistra, l’esperimento era fallito già con Sarri. Gudmundsson sarà pronto per il Lecce. Isaksen non si tocca a destra. Pinamonti sarà il centravanti. In avanti c’è un solo ricambio per tutti ed è Cancellieri, poi c’è il baby Serra. Gli uomini del tridente dovranno reggere il più possibile per evitare che l’attacco resti scoperto. E’ una prova del nove per Pinamonti. E’ una prova di resistenza per Isaksen e Noslin. In corsa si tiene pronto Dele-Bashiru, fa il doppio vice a Frattesi e Taylor. Può esserci spazio per Marusic, Rovella e Cataldi (ha esordito col Cagliari). Il primo può dare fiato a Floriani. Rovella e Cataldi a Belahyane. Il regista marocchino ha sfruttato la loro doppia assenza per prendersi il posto e farsi eleggere a rivelazione. Partirà durante la sosta, risponderà alla convocazione del Marocco. Rovella e Cataldi proveranno a recuperare terreno. Il miglior Belahyane, a parte il calo col Cagliari, non è spodestabile.