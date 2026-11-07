Napoli, annullata a sorpresa la conferenza stampa di Allegri: ecco il motivo
Il Napoli ha annullato la conferenza stampa di Allegri, con orario d'inizio previsto alle ore 15, alla vigilia della sfida con la Lazio di Gattuso, domani (domenica 8 novembre) al Maradona alle 12:30. I giornalisti si sono presentati a Castel Volturno per l'appuntamento e per scoprire le dichiarazioni del tecnico dopo il crollo contro il Porto e il ritiro.
Annullata la conferenza stampa di Allegri: ecco perché
All'interno della sala stampa, a pochi minuti dall'inizio previsto della conferenza, è arrivato l'annuncio dell’ufficio stampa che ha spiazzato tutti: appuntamento annullato poiché la squadra si trovava in ritiro. Vigilia "silenziosa" per il Napoli, dunque, prima di una sfida delicata per il futuro della squadra e del tecnico contro la capolista della Serie A.
Il ritiro del Napoli e il record negativo
Sono giorni complicatissimi a Castel Volturno, dove il Napoli si è chiuso in ritiro e dove c'è stata una riunione tra De Laurentiis, Manna e Allegri, seguita poi da un discorso alla squadra. A rendere l'idea di questa situazione difficilissima ci sono i numeri: ventiquattro gol incassati in quattordici uscite ufficiali, un primato negativo assoluto.
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