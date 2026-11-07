Bufera De Bruyne-Lucca: spunta un falso fratello, l'agente Riso svela tutto

Scoppia il caso social dopo il battibecco tra Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca , avvenuto durante la pesante sconfitta del Napoli per 4-1 contro il Porto. Nelle ore successive alla partita, alcune dichiarazioni polemiche nei confronti del centrocampista belga erano state attribuite a un presunto fratello dell'attaccante azzurro. Una ricostruzione che viene però categoricamente smentita da Giuseppe Riso, agente di Lucca, intervenuto per fare chiarezza sulla vicenda.

Napoli, Riso smentisce le accuse a De Bruyne: cosa è successo

"Si smentiscono categoricamente le dichiarazioni e la ricostruzione falsa attribuita al fratello di Lucca che sono apparse sui social e alcune testate online. Trattasi di un profilo non attribuibile assolutamente al fratello". Queste le parole di Giuseppe Riso, con cui il procuratore prende le distanze dalle presunte accuse circolate dopo la partita. Al centro della vicenda c'è un account social riconducibile, secondo quanto inizialmente riportato, a un certo Giovanni Lucca, presentatosi come fratello dell'attaccante del Napoli. Da quel profilo sarebbero partiti alcuni attacchi nei confronti di De Bruyne, alimentando le polemiche sul confronto avuto in campo tra i due compagni di squadra. Già nelle scorse ore, però, il Napoli aveva chiarito un dettaglio fondamentale: l'unico fratello di Lorenzo Lucca si chiama Riccardo, smentendo così il presunto legame familiare dell'autore dei messaggi.