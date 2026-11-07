De Laurentiis chiarisce: "Non esiste nessun caso in casa Napoli, ecco perché ho bloccato la conferenza"

De Laurentiis e la conferenza stampa di Allegri

"Quando mi sono accorto che stavamo per fare l’ennesima conferenza ho preferito bloccarla", ha ribadito il patron del Napoli. "Perché? Perché non credo che le conferenze stampa servano prima delle partite, considerando che giochiamo ogni tre giorni. Siamo in ritiro e bisogna evitare qualunque distrazione per i calciatori dalla loro concentrazione alla partita. Quando si va in ritiro la tutela di tutti deve essere totale. Aurelio De Laurentiis".