È un Napoli senza pace: De Laurentiis cancella la vigilia di Allegri. Il retroscena prima della sfida con la Lazio

Dopo i corto circuiti di Porto, ieri il Napoli ne ha registrato uno anche tra le mura di casa. La sintesi è questa: Massimiliano Allegri era pronto ad andare davanti a microfoni e telecamere alle 15, come sempre estremamente trasparente anche nei momenti di maggiore difficoltà, ma alle 14.50 circa, con la grande sala stampa del Training Center di Castel Volturno gremita di giornalisti, tra inviati e ammirevoli freelance che ogni volta divorano chilometri e non solo, l’ufficio stampa comunica l’annullamento della conferenza stampa dell’allenatore. All’improvviso. Con inevitabile imbarazzo. «La squadra è in ritiro e non c’è conferenza. È una decisione del club», la comunicazione ufficiale. Ma la squadra era in ritiro anche ieri quando era stato fissato l’incontro con la stampa. Sia chiaro: la società ha tutto il diritto di modificare piani e programmi precedenti, ci mancherebbe, ma tenendo conto dei tempi del preavviso. Nella fattispecie, e limitandosi alla gelida cronaca che conferma la delicatezza e la confusione del momento, è chiaro che c’è stato un difetto generalizzato di comunicazione. La decisione di cancellare l’evento a pochi minuti dall’inizio è stata del presidente De Laurentiis. «In casa Napoli non esiste nessun caso. Quando mi sono accorto che stavamo per fare l’ennesima conferenza ho preferito bloccarla perché non credo che servano prima delle partite, considerando che giochiamo ogni tre giorni. Siamo in ritiro e bisogna evitare qualunque distrazione per i calciatori dalla loro concentrazione alla partita. Quando si va in ritiro la tutela di tutti deve essere totale», ha poi twittato Adl in serata. Ma il fatto è che da ore non si parlava che di questa storia, con buona pace della partita stessa.

Il momento del Napoli tra ritiro e Lazio Tutto il resto è storia che impone riflessioni: nonostante si faccia di tutto per allontanare i cattivi pensieri delle somiglianze con la tremenda annata 2023-2024, da qualche giorno la situazione s’è fatta davvero complicata. Come sempre, allora, l’unico arbitro in grado di giudicare tutto e tutti sarà il campo. Citando Allegri: non serve parlare, bisogna mettersi a giocare. Oggi, contro la lanciatissima Lazio di Gattuso, prima da sola e imbattuta in campionato con 14 punti di vantaggio sugli azzurri, i calciatori del Napoli dovranno maneggiare il pallone con cura, perizia e carattere dimostrando che la squadra è ancora capace di reagire alle sconfitte, alle polemiche, agli scricchiolii di un gruppo trasfigurato rispetto al recente passato e al ritiro anticipato. I numeri sono impietosi, tant’è che venerdì De Laurentiis ha incontrato a Castel Volturno Manna e Allegri, e successivamente anche la squadra. Bel discorso motivazionale al gruppo e fiducia ribadita nei confronti dell’allenatore, in attesa della famosa reazione di cui sopra con la Lazio e del mercato che a gennaio dovrà riparare gli errori estivi.