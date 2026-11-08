Il Napoli di De Laurentiis, la voce del padrone

L’Enrico Montesano dei bei tempi avrebbe esclamato: «Molto pittoresco!» . In Francia definirebbero il Napoli un club naif, allergico al protocollo calcistico. Dove comanda una e una sola persona: Aurelio De Laurentiis. Il Re Sole del Calcio Napoli. È una monarchia che a modo suo funziona. O che almeno ha fin qui funzionato. Ma che è del tutto estranea al galateo del pallone. Ricordate qualche altro presidente abbandonare la cerimonia di presentazione dei calendari della Serie A al grido di «siete delle merde» e salire al volo sul primo motorino che passava per farsi dare un passaggio? Per inciso, ebbe anche da ridire sulla qualità dello scooter e al tassista improvvisato gliene comprò uno nuovo.

De Laurentiis è così. Prendere o lasciare. Provare a ingabbiarlo nell’ipocrisia salottiera vuol dire depotenziarlo. È come la cryptonite per Superman. Una leggenda metropolitana racconta di un suo pernacchio telefonico al compositore Sakamoto che aveva chiesto una cifra da lui ritenuta troppo esosa per musicare un film. Che sia vero o falso, è del tutto irrilevante. L’importante è che sia verosimile. Se Obelix da piccolo è caduto nella pozione magica, Aurelio è stato immerso nella canzone “My way” di Frank Sinatra.

Fa tutto a modo suo. È andata così anche ieri. Quando a dieci minuti dalla conferenza stampa, con i giornalisti in sala e Allegri sull’uscio della porta, ha deciso che no, non era il caso. Niente conferenza. E lo ha pure rivendicato in un tweet scritto ieri sera intorno alle 19.30. Il Napoli è suo e si fa quello che dice lui. A questa storia della competenza professionale crede molto poco.

Nel Napoli fa tutto lui: la comunicazione, il marketing, il merchandising. Stranamente l’unica cosa che non fa è la formazione. Solo perché, al fondo, crediamo che il calcio giocato non lo abbia mai realmente conquistato. De Laurentiis è affascinante perché quando attorno a sé vede decine di migliaia di persone quasi in estasi per un gol, il suo sguardo non riesce a nascondere stupore. È la sua forza. È semplicemente Aurelio. Un po’ Marchese del Grillo, un po’ prepotente e accentratore. Bisogna accettarlo per quello che è. Come dice Woody Allen: basta che funzioni. E il suo Napoli funziona quasi sempre.