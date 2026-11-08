Il triste arrivo del pullman del Napoli al Maradona tra indifferenza e qualche fischio
C'erano una volta i tifosi del Napoli in festa ad accogliere tra cori e applausi il pullman della squadra diretto nella pancia del Maradona. C'era una volta appunto, perché oggi la realtà dice tutt'altro e racconta di un triste stato d'animo da parte una tifoseria delusa dai primi mesi di questa stagione. Il rendimento del Napoli di Allegri non convince, non può convincere nessuno. E i tifosi esprimono civilmente il loro disagio.
Il pullman del Napoli ignorato dai tifosi prima della sfida contro la Lazio
Lo hanno fatto oggi quando il pullman con i giocatori è giunto allo stadio: ad accoglierlo solo qualche timido fischio e poco altro. Segnale chiaro di un momento no e di una rotta che deve necessariamente essere invertita quanto prima. E battere la Lazio capolista di Gattuso potrebbe essere davvero un segnale importante da lanciare - anche - ai tifosi stessi.
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