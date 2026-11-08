Allegri: "Napoli, non tutto è perduto. Anche a De Laurentiis è chiara la realtà delle cose"
NAPOLI - "Devo ringraziare i ragazzi per quello che hanno fatto in campo". Si apre così l'intervista post-partita di Massimiliano Allegri dopo il pareggio per 1-1 tra Napoli e Lazio al Maradona. Il tecnico analizza così la prestazione dopo due pesanti stop nelle precedenti partite: "Non era semplice dopo le sconfitte di Torino e di Porto. La Lazio ha fatto un buon primo tempo, ma abbiamo avuto occasioni favorevoli. Ripartitamo da questa partita. Dopo la sosta recupereremo giocatori. Abbiamo messo un piccolo mattoncino. Abbiamo fatto un bel secondo tempo. Ho chiesto a Lang di mettere la palla sul secondo palo. Nel primo tempo tutti i cross sono venuti da sinistra, Vergara è stato molto ben marcato da Tavares. Ho invertito le mezzali per sfruttare gli inserimenti di McTominay su cross di Lang".
Allegri suona la carica: "Non tutto è perduto, c'è tempo"
Allegri, prima della sosta nazionali, suona la carica per il suo Napoli: "Bisogna assolutamente continuare. Non tutto è perduto. Siamo indietro in classifica, ma c'è tutto il tempo. Con il Milan ho perso punti in un mese e mezzo, quindi si possono anche guadagnare. Bisogna continuare a lavorare con fiducia. Non siamo fuori dalla Coppa Italia, dalla Champions e dalla lotta per i primi quattro posti. Ci sono momenti difficili all'interno di una stagione. Vanno affrontati con serenità, lavorando seriamente, analizzando le cose che mancano e dando più ordine e semplicità alle cose. I tifosi? Quando la squadra vince siamo tutti bravi, quando si perde lo siamo meno. Ma sono stati bravi a starci vicino. Posso dirgli che quello che ha la squadra da dare, a livello tecnico e fisico, lo da. Poi possiamo sbagliare. Ora sfrutteremo la sosta per recuperare energie. Con ordine sicuramente risaliremo la classifica". Infine sulla sua situazione sulla panchina del Napoli: "Io sto assolutamente bene. Di questi periodi ne ho passati pochi, quando li ho passati… Quando sei in mezzo al mare con la tempesta, la barca in qualche modo va portata in porto. Speriamo di riuscirci anche quest'anno. A livello di professionalità, serietà, il gruppo di lavoro si sta esprimendo nel migliore dei modi. C'è bisogno di supporto per i ragazzi".
La frase di Allegri su De Laurentiis
Allegri ha poi ripreso questi concetti in conferenza stampa, aggiungendo: "Con il presidente De Laurentiis parlo sempre, anche a lui è ben chiara la realtà delle cose. Per esperienza e per carattere, credo che a tutte le problematiche c'è la soluzione. Il possibile lo dobbiamo fare, l'impossibile mi viene più difficile. Chiedo alla squadra di fare il possibile e lo sta facendo, in un momento psicologico che non è facile. E ci mancano dei ragazzi in partita e durante l'allenamento, un conto è allenarsi in 13 e un altro conto è allenarsi in 20. Ma non sono alibi. Ora c'è la sosta, rientreranno tre giocatori dagli infortuni. Col presidente ci parlo, ci ho parlato prima e dopo la partita. Rispetto a quelle che erano le aspettative ci sono delle difficoltà oggettive. Lucca? La presa di coscienza ci deve essere da parte di tutti. Da parte della società, e credo che il presidente ce l'abbia, e da parte mia e dei giocatori. Il secondo tempo è stato diverso dal primo. I miei giocatori li difendo non perché mi piace difenderli, ma perché lo meritano. Lucca è stato acquistato l'anno scorso, se l'hanno preso è perché ha delle qualità. Se era bravo prima, è bravo ora".
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