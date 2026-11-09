Il Napoli, De Laurentiis e Allegri: tutti gli errori da correggere
La domanda è semplice, anche abbastanza scontata. Ma perché il Napoli non gioca sempre come ha fatto nel secondo tempo con la Lazio? Finora è stata una squadra indefinita, impronosticabile, discontinua. Ha alternato prestazioni incoraggianti ad altre veramente inguardabili. E soprattutto non è riuscita mai ad avere un rendimento positivo per novanta minuti all’interno di una partita. Quando ha iniziato bene ha ceduto alla distanza (14 gol su 25 presi nell’ultima mezz’ora), ieri invece è entrata in campo solo nel secondo tempo.
L’approccio con la Lazio è stato imbarazzante, evidentemente condizionato dalle sconfitte con la Juve e con il Porto e soprattutto da tutte le polemiche dopo il flop in Champions. Un clima difficile, il ritiro, la scelta di non far parlare l’allenatore alla vigilia. Il gol di Frattesi sembrava una pietra tombale sul progetto, l’annuncio di un funerale imminente. Quando Allegri al rientro in campo ha detto a McTominay “tranquillo, ora facciamo gol”, sembrava solo la speranza di un incorreggibile ottimista. E invece erano parole profetiche. Perché quello del secondo tempo con la Lazio è il Napoli che tutti riconoscono, quello che mette in campo anima e spirito, cuore e cervello, cazzimma e qualità. Quello che aggredisce alto, quello che lotta su tutti i palloni, quello che tira il doppio e che fa calare drasticamente le conclusioni degli avversari. Quello che non aspetta, non si chiude, ma pensa sempre a darle piuttosto che a non prenderle. Quello che fa diventare il portiere avversario il migliore in campo, quello che chiude la partita con un dato di Expected Goals di 2,35 contro lo 0,86 della Lazio.
Quello a cui il pareggio finale sta più stretto. Una grande reazione, che non serve alla classifica ma è solo un segnale dal quale ripartire, un flash che la squadra avrà davanti agli occhi per riflettere. I cinque giorni di riposo concessi da Allegri e le due settimane di sosta serviranno soprattutto a questo. A stemperare gli animi, a ritrovare serenità, a ricompattare il gruppo, a recuperare qualche infortunato.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS