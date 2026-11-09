Il Napoli, De Laurentiis e Allegri: tutti gli errori da correggere

La domanda è semplice, anche abbastanza scontata. Ma perché il Napoli non gioca sempre come ha fatto nel secondo tempo con la Lazio? Finora è stata una squadra indefinita, impronosticabile, discontinua. Ha alternato prestazioni incoraggianti ad altre veramente inguardabili. E soprattutto non è riuscita mai ad avere un rendimento positivo per novanta minuti all’interno di una partita. Quando ha iniziato bene ha ceduto alla distanza (14 gol su 25 presi nell’ultima mezz’ora), ieri invece è entrata in campo solo nel secondo tempo.

Napoli Lang litiga con i tifosi durante Napoli-Lazio: il gesto in campo e i fischi del pubblico in risposta Guarda la gallery L’approccio con la Lazio è stato imbarazzante, evidentemente condizionato dalle sconfitte con la Juve e con il Porto e soprattutto da tutte le polemiche dopo il flop in Champions. Un clima difficile, il ritiro, la scelta di non far parlare l’allenatore alla vigilia. Il gol di Frattesi sembrava una pietra tombale sul progetto, l’annuncio di un funerale imminente. Quando Allegri al rientro in campo ha detto a McTominay “tranquillo, ora facciamo gol”, sembrava solo la speranza di un incorreggibile ottimista. E invece erano parole profetiche. Perché quello del secondo tempo con la Lazio è il Napoli che tutti riconoscono, quello che mette in campo anima e spirito, cuore e cervello, cazzimma e qualità. Quello che aggredisce alto, quello che lotta su tutti i palloni, quello che tira il doppio e che fa calare drasticamente le conclusioni degli avversari. Quello che non aspetta, non si chiude, ma pensa sempre a darle piuttosto che a non prenderle. Quello che fa diventare il portiere avversario il migliore in campo, quello che chiude la partita con un dato di Expected Goals di 2,35 contro lo 0,86 della Lazio.