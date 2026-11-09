Il gesto di Lang, il caso Lucca: due problemi per il Napoli. Dai fischi dei tifosi ai rapporti logori con la piazza

Due casi spinosi, diventati ancora più evidenti nella partita con la Lazio. Fraintendimento o no, il pomeriggio di Noa Lang al Maradona è stato di quelli che si ricorderà a lungo. Difficilmente, infatti, un giocatore era stato fischiato così insistentemente dal pubblico delle Curve. La sua versione è che nel primo tempo, rivolgendosi alla Curva A dopo aver sbagliato un cross per Hojlund, stesse semplicemente indicando l’orecchio, come a dire «non vi sento». Un modo, nelle sue intenzioni, per incitare il pubblico e non per provocarlo. Da quel momento, però, fischi a ogni pallone toccato. E non sono mancati altri episodi: in alcuni video online dei tifosi nei Distinti si vede l’olandese applaudire ironicamente la curva dopo l’ennesima bordata. La tensione è proseguita anche nella ripresa, Lang ha crossato il pallone poi deviato in rete da Pedraza per l’1-1 e subito dopo si è portato nuovamente la mano all’orecchio, questa volta rivolgendosi alla Curva B.

Un pomeriggio surreale

Un pomeriggio surreale, soprattutto perché sul campo l’olandese aveva offerto una delle sue migliori prestazioni. Ma il caso è esploso definitivamente al fischio finale. La squadra è andata sotto le Curve, Lang ha provato inizialmente a uscire dal campo ed è stato richiamato dallo staff di Allegri. È stato però l’ultimo ad arrivare e il primo ad andarsene a margine del saluto alla Curva B, mentre dagli spalti arrivavano cori come «meritiamo di più». All’uscita, gli stessi tifosi l'hanno preso di mira, con cori contro e l’invito ad andare «via da Napoli». Qualche applauso, invece, è arrivato dalla Tribuna Posillipo mentre scendeva le scale che portano agli spogliatoi. Lang si portava dietro strascichi che arrivavano dalla trasferta di Porto, dove non era andato sotto il settore ospiti dopo il 4-1.