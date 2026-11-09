Retroscena Allegri, la reazione che dice tutto su angoli e punizioni della Lazio nel finale
La storia è nota: Max Allegri non guarda mai i rigori. Ormai è così da oltre 15 anni. Lo ha anche detto in una vecchia conferenza stampa, quando stava alla Juventus: "I rigori? Non li guardo più. Una volta, quando ero al Milan ho visto un mio giocatore calciare e lo sbagliò. Da quel momento in poi ho smesso. Li guardavo solo quando li calciavo". Il colpevole? Ibrahimovic, che sbagliò un penalty contro il Cesena. Era il lontano 2010. Da allora Max non ha più voluto vedere l'esito di una massima punizione, preferendo volgere il suo sguardo altrove. Ma, durante Napoli-Lazio, l'allenatore si è superato...
Allegri e la scaramanzia durante Napoli-Lazio
Nel finale teso del Maradona, Allegri non ha guardato i calci d'angolo e le punzioni a favore della Lazio. Scaramanzia? Certo. Forse anche unita ad un pizzico di ansia. Le telecamere hanno inquadrato più volte l'allenatore accovacciarsi e poi coprirsi gli occhi per non vedere come finiva un'azione da calcio da fermo. I suoi occhi erano piantati a terra. La mossa ha comunque funzionato. Il Napoli, infatti, non ha subito il secondo gol e la partita è finita in parità.
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