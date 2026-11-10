Da Gittens a Varela fino a Coulibaly, tutti i nomi del calciomercato del Napoli: Allegri spera

Alllegri aspetta rinforzi dal mercato di gennaio dopo una campagna estiva conclusa con gli arrivi di Badiashile e Favasuli, e il rimpianto per il colpo Gabriel Jesus (e in generale per il mancato arrivo di una punta, unica richiesta di Max). Ma non è solo l’allenatore ad aver bisogno di forze fresche: a dire il vero, al gruppo servono nuove energie psicofisiche. A giugno, il club ha dettato la linea: cedere, sfoltire. Tutto le legittimo, ci mancherebbe: sono state soddisfatte le esigenze di ridurre i costi e il sovraffollamento in rosa, e di rientrare in certi parametri Uefa, accettando i rischi e confermando la fiducia nella squadra. Ma la lettura di un ciclo finito e di un gruppo logoro in certi elementi e in vari aspetti, definita a priori pessimistica anche legittimamente, alla fine s’è rivelata lungimirante: nella prima parte della stagione sono andati in scena veleni, infortuni, polemiche e soprattutto sconfitte e risultati deludenti. Con picco massimo registrato a Porto .

Le riunioni e il futuro

I numeri non mentono: decimo posto e 15 punti in campionato, con un ritardo di 14 punti dal primo posto della Lazio e di 9 dal quarto posto del Milan. A dispetto delle previsioni della vigilia, oltre alla strabiliante Lazio, sono davanti al Napoli in classifica anche Frosinone, Bologna e Cagliari. Non va meglio in Champions: 3 punti in quattro giornate e ventisettesima posizione che significa esclusione dalla zona playoff . La squadra segna poco, subisce troppo, è fragile e soffre di continue crisi d’identità. Alla seconda sosta, e alla vigilia di un ciclo che si annuncia decisivo, la situazione è questa. De Laurentiis ha fiducia in Allegri e lo ha ribadito per tutto il weekend, sin dall’incontro di venerdì al centro sportivo di Castel Volturno con il ds Manna. Ma nella stessa riunione, analizzando le criticità anticipate dal tecnico sin dall’estate, è stata anche ribadita la necessità di rinforzi. Una punta, un esterno e una mezzala sembrano prioritari.

Il mercato: la lista e i nomi per il Napoli

Hojlund ha segnato 3 gol in tutta la stagione, Lucca è ancora a zero e nel pieno di un momentaccio che i fischi del popolo spazientito non aiutano a migliorare. Lang, dal canto suo, domenica è stato al centro di una clamorosa protesta ad personam, con tanto di cori offensivi e invito a cambiare aria. Difficile davvero che i due possano proseguire a gennaio. Per finire, sono in bilico anche le posizioni di Anguissa e Lobotka: Frank diventerà un parametro zero a gennaio e Lobo è pronto a partire davanti all’offerta giusta. Situazione in piena evoluzione e valutazioni: in attacco piace tantissimo Gustavo Varela del Monza, 21 anni, neo nazionale portoghese nel primo dopo Cristiano e capocannoniere in Serie A con 9 gol (11 in totale). Sul fronte degli esterni, tenendo anche conto delle esigenze di lista e del parametro “under”, Jamie Bynoe-Gittens, inglese di 22 anni che potrebbe uscire dal Chelsea, è un nome sotto osservazione. A centrocampo piace il francesino Darryl Bakola del Sassuolo, 19 anni il 30 novembre, un tipo molto interessante, ma in cima alla lista c’è il parigino Mamadou Coulibaly del Monaco, 22 anni e una valutazione quasi proibitiva (40 milioni). Non sarà un mercato facile, anche il prossimo: il Napoli dovrà comunque rispettare certi paletti e agirà magari anche in prestito. E di certo, al di là delle esigenze di lista, Max ha bisogno di giocatori pronti per svoltare.