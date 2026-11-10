Il Napoli ha un nuovo Chief Marketing Officer: è Roberto Monzani , che ha annunciato personalmente il suo ingresso nel club azzurro con un post su LinkedIn. Milanese, Monzani arriva dopo due decenni legati all’ Inter : prima come giornalista televisivo per il canale tematico nerazzurro, poi alla guida dei contenuti digitali e infine come direttore di Inter Media House , incarico lasciato a fine 2025. Da febbraio 2026 lavorava come consulente indipendente nel campo dei media sportivi.

Il messaggio di Monzani: "Napoli, un brand riconoscibile in tutto il mondo"

Queste le parole con cui il nuovo CMO ha salutato il suo arrivo in azzurro: "Da oggi entro in SSC Napoli con il ruolo di Chief Marketing Officer. Ho avuto modo di conoscere da vicino il legame profondo tra il Club e la città durante le celebrazioni del Centenario della scorsa estate. Un’esperienza che mi ha fatto comprendere il potenziale di un brand capace di coinvolgere milioni di appassionati e la forza di un’identità che lo caratterizza e lo rende riconoscibile in tutto il mondo. È una nuova avventura che inizio con entusiasmo e con l’obiettivo di contribuire al percorso di crescita già intrapreso dal Napoli, attraverso lo sviluppo del suo ecosistema digitale, nuove modalità di relazione con i tifosi e progetti capaci di creare valore condiviso insieme ai nostri partner. Ringrazio il Club per la fiducia e per questa importante opportunità".