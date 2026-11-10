Bianchini sul progetto del Centenario: "Creata forte identità del brand Napoli"
Nel corso dell'edizione 2026 del Social Football Summit all'Allianz Stadium di Torino, Tommaso Bianchini, direttore generale dell'area business del Napoli, è intervenuto al panel "Club, non solo Squadre".
Napoli, le parole di Bianchini sul Centenar io e non solo"
Durante il suo intervento, ha analizzato la nascita e lo sviluppo del progetto del Centenario, esaminando i fattori che hanno guidato l'espansione commerciale della società e tracciando le linee guida per il futuro.
Bianchini: "Creata forte identità di brand"
Queste le sue parole: "Nell'ultimo quinquennio abbiamo lavorato per costruire una forte identità di brand e sviluppare relazioni con partner internazionali che hanno riconosciuto nel Napoli un canale privilegiato per entrare in contatto con milioni di tifosi e appassionati in tutto il mondo. La sfida per il futuro è accelerare ulteriormente questo percorso attraverso la creazione di una piattaforma di marketing integrata, capace di rafforzare il posizionamento globale del Club e sviluppare nuove forme di collaborazione con i nostri partner".
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