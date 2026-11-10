McTominay: "Due giorni prima dei Mondiali mi hanno fatto una scarica elettrica al cuore"

Scott McTominay ha parlato apertamente del problema al cuore che lo ha costretto a fermarsi fino al ritorno in campo lo scorso ottobre . In conferenza stampa dal ritiro della Scozia, in vista dei prossimi impegni di Nations League, il centrocampista del Napoli ha rivelato di aver avuto bisogno di una scarica elettrica al cuore per l’aritmia cardiaca due giorni prima della gara d’esordio dei Mondiali contro Haiti: "Ero in perfetta forma, poi mi sono ritrovato in un letto d’ospedale". Lo scozzese ha poi rassicurato sulle sue condizioni: "Ora sto bene. Mi sento molto meglio, molto meglio di prima".

Il racconto di McTominay: "Com’è possibile che stia accadendo proprio a me?"

McTominay ha ripercorso i giorni che hanno preceduto il debutto della Scozia ai Mondiali: "Mancavano due giorni alla partita contro Haiti. Mi ero preparato bene, ero in ottima forma e poi succede una cosa del genere... Ho avuto bisogno di una scarica elettrica al cuore. Mi sono detto: com’è possibile che stia accadendo proprio a me? Però bisogna andare avanti, il calcio è così e a volte le cose non vanno come vorresti". Il centrocampista ha poi aggiunto: "Ero in perfetta forma, poi mi sono ritrovato in un letto d’ospedale due giorni prima della partita d’esordio ai Mondiali, sul punto di essere addormentato dai medici... Non proprio una situazione ideale".

"L’operazione a Manchester è stata molto semplice"

Il giocatore del Napoli ha quindi fatto il punto sulle sue condizioni attuali dopo l'intervento chirurgico: "Ora sto bene. Era una cosa che andava fatta, nella carriera di un calciatore possono esserci momenti come questi in cui gli eventi ti prendono un po’ alla sprovvista". McTominay è tornato anche sull’eco mediatico della vicenda: "Ovviamente per le Tv e i giornali la situazione sembrava molto peggiore di quanto non fosse. Amici e familiari mi contattavano dopo aver letto le notizie sui giornali, ma quella che ho affrontato a Manchester è stata un’operazione molto semplice. È andata molto bene". Poi conclude: "Ora sono felice di essere tornato a giocare, il calcio è la cosa più importante nella mia vita e lo sarà sempre: voglio tornare, dimostrare ancora una volta il mio valore e assicurarmi di poter raggiungere un livello superiore. L’importante è tornare più forte di prima. Non importa quanto giochi bene una partita, ciò che conta è sempre la partita successiva, recuperare le energie, curare l’alimentazione, il sonno e spingersi oltre i propri limiti".