I veri bomber della squadra sono i mediani: l’attacco del Napoli deve cambiare marcia
Il Napoli guarda al capocannoniere Varela, ma non solo, anche se numericamente, come ha giustamente ricordato ieri il ds Manna, in attacco per il momento è al completo: a disposizione dell’allenatore ci sono i centravanti Hojlund e Lucca e la seconda punta Giovane (nonostante finora sia stato utilizzato da esterno offensivo). Teoricamente il ventaglio sarebbe anche molto ampio, considerando che Allegri finora ha optato prettamente per il 4-3-3 o il 3-4-2-1, e quando è andato di 3-5-2 come a Porto ha sistemato De Bruyne a ridosso di Hojlund. In sintesi, Max impiega prevalentemente un solo attaccante centrale e il reparto, ha ragione Manna, in teoria è affollato e ben assortito. Peccato, però, che i gol delle punte si contino sulle dita di una mano. E il guaio peggiore è che bastano soltanto pollice, indice e medio: il trio Rasmus, Lucca e Giovane ha collezionato appena 3 gol. Un bottino misero e assolutamente insufficiente in quindici partite anche solo per un singolo attaccante, figuriamoci per tutti loro messi insieme. Tra l’altro, l’intero capitale è intestato a una sola firma: li ha realizzati tutti Hojlund. Tutti. E i due colleghi, invece, sono ancora a secco in stagione. Zero a zero.
Giovane a secco da un anno
Giovane è l’uomo ad essere andato più vicino alla gioia personale contro il Bodø/Glimt in Champions, ma alla fine il suo spunto servì a propiziare l’autogol di Bjørtuft. L’appuntamento con il primo gol tinto d’azzurro è in aggiornamento: da gennaio, cioè da quando è arrivato al Napoli, non ha mai segnato (21 presenze). A conti fatti, non va a bersaglio da quasi un anno: l’ultima volta risale al 6 dicembre 2025, all’epoca dell’Hellas, contro l’Atalanta. Lucca, invece, è fermo alle due reti realizzate nella stagione precedente prima di andare in prestito al Nottingham Forest, in Premier: la prima decisiva da ex al Pisa in campionato, a settembre, e la seconda agli ottavi di Coppa Italia contro il Cagliari, il 3 dicembre 2025. In assoluto, invece, non colpisce dalla sfida contro il Leeds del 6 febbraio, suo unico graffio inglese.
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