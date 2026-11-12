I veri bomber della squadra sono i mediani: l’attacco del Napoli deve cambiare marcia

Il Napoli guarda al capocannoniere Varela, ma non solo, anche se numericamente, come ha giustamente ricordato ieri il ds Manna, in attacco per il momento è al completo: a disposizione dell’allenatore ci sono i centravanti Hojlund e Lucca e la seconda punta Giovane (nonostante finora sia stato utilizzato da esterno offensivo). Teoricamente il ventaglio sarebbe anche molto ampio, considerando che Allegri finora ha optato prettamente per il 4-3-3 o il 3-4-2-1, e quando è andato di 3-5-2 come a Porto ha sistemato De Bruyne a ridosso di Hojlund. In sintesi, Max impiega prevalentemente un solo attaccante centrale e il reparto, ha ragione Manna, in teoria è affollato e ben assortito. Peccato, però, che i gol delle punte si contino sulle dita di una mano. E il guaio peggiore è che bastano soltanto pollice, indice e medio: il trio Rasmus, Lucca e Giovane ha collezionato appena 3 gol. Un bottino misero e assolutamente insufficiente in quindici partite anche solo per un singolo attaccante, figuriamoci per tutti loro messi insieme. Tra l’altro, l’intero capitale è intestato a una sola firma: li ha realizzati tutti Hojlund. Tutti. E i due colleghi, invece, sono ancora a secco in stagione. Zero a zero.