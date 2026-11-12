Napoli, stadio solidale per l'impresa

Silenzio assenzio (per tirarsi su) in questi giorni senza pallone a Napoli . Illusioni e delusioni. Fischi per fiaschi. Il fardello di sette sconfitte. Gli infortuni a catena . Barlumi di riscossa. Il decimo posto, la risalita problematica, la Champions e i soldi da arraffare. Sesto attacco tra le prime dieci, quinta difesa. Siamo in mezzo al guaio . Le voci di dentro (Politano, Hojlund, McTominay) e quelle di fuori (il Napoli è debole, il Napoli è forte). Il cielo è nero sopra Castelvolturno e il Volturno mormora al passaggio della squadra che fu seconda a maggio.

De Laurentiis conferma la fiducia ad Allegri deludendo i tuppe tuppe marescia’, i beoni da tastiera, gli enciclopedici del pallone a spocchia, i pensatori in costume adanitico che in Max vedono l’allenatore di Neanderthal, il tecnico della tattica scritta sugli incunaboli, il vecchio e il male del calcio italiano. Con totale indifferenza alle critiche e ai mal di pancia ideologici, Massimiliano Allegri, livornese come Costanzo Ciano e Pietro Mascagni, è vivo e mangerà roccocò e panettone a Natale, anche l’uovo a Pasqua, perché non è vero, ecco il punto, che ha la squadra contro (Rrahmani assicura che no), altra profonda delusione dei quaraquaquà catodici e dei pinzillaccheri su carta che aspiravano a una rivolta come ai tempi di Allan e Insigne piuttosto che a quelli di Masaniello. Non c’è tempo per allenarsi, per costruire una squadra con una sua identità, questo è il punto. Arrivano sette partite in un mese , si gioca ogni tre giorni. La sosta porta via otto azzurri impegnati con le nazionali, altri otto sono acciaccati. Ci si allena a spizzichi e vasi di coccio (qualcuno si fa sempre male). Per fortuna, Allegri non è uno di quelli che riempiono i giocatori di chiacchiere. Non predica, non evangelizza, non filosofeggia. Indicazioni semplici ed essenziali, neanche l’algoritmo dice la verità.

L’impresa però è ardua anche con gli eventuali aiuti di gennaio (Cacciamani, caccia ’e sord, il generale Varela, un sergente di ferro per il centrocampo). Il quarto posto è lontano, la scalata è da arrampicatori seriali. Nove squadre avanti. Mettiamo che tre (senza far nomi per rispetto) calano. Rimangono sei squadre. Inter, Roma e Como sembrano destinati alle prime tre piazze. Per la quarta, il Napoli dovrebbe far fuori Lazio, Milan e Juventus che ora sono avanti di 14 punti, 9 punti, 3 punti. Pe’ fa’ l’impresa meno amara, neanche basta ’na chitara (Noa Lang). Coinvolgere più emotivamente De Bruyne, lustrare gli scarpini di Hojlund, rimodulare le acrobazie di McFratm, incoraggiare Anguissa a uscire di foresta, combattere gli hacker che disturbano la difesa e poiché san Gennaro non dice mai no, come ipotizzava Giuseppe Marotta, sperare nella congiunzione degli assi azzurri. E più non dimandare.

L'importanza della Champions e di un Maradona "solidale"

Abbandonare la Champions per il campionato? Non si può. L’Europa ha già elargito 58 milioni alle casse del Napoli, arriverebbero altri 20 milioni e più conquistando gli ottavi. Altra impresa. Spegnere il fuoco che Bruges. Papparsi il salmone norvegese del Viking. Azzerare gli azeri del Sabah. Questo è il percorso per evitare il patibolo. Crederci fino in fondo. Non affondare. Ci vorranno coraggio, gol e fortuna, san Gennaro e il Maradona che torni appassionato e solidale a fianco degli azzurri. Il dodicesimo uomo, ma si’ ommo tu? Pensiero stupendo, nasce un poco affannando.