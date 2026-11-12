Stampa olandese: "Contatti tra Psv e De Bruyne per gennaio"

Il Psv Eindhoven sogna il colpo Kevin De Bruyne . L'indiscrezione di mercato arriva dal quotidiano olandese "De Telegraaf", secondo cui ci sarebbero già stati contatti tra la dirigenza dello storico club dell'Eredivisie e l'entourage del centrocampista del Napoli . Di fatto, un sondaggio per sondare la disponibilità al trasferimento del ragazzo già nel mercato di gennaio, dopo le voci registrate la scorsa estate a margine del Mondiale e chiarite dal diretto interessato nell'ultima sosta dedicata alle nazionali .

Dall'Olanda: contatti Psv-De Bruyne in vista del mercato di gennaio

In casa Psv, dopo le cessioni di Veerman e Saibari, il tecnico Peter Bosz ha più volte sottolineato come in rosa manchino elementi in grado di fare la differenza con le loro qualità individuali. De Bruyne, in tal senso, rappresenterebbe la pedina ideale, considerando che la società di Eindhoven non è nuova a colpi del genere: infatti, nel recente passato, il Psv ha già puntato su atleti dotati di grande esperienza internazionale, come Ivan Perisic e Mario Gotze. Il 35enne belga, attualmente legato al Napoli da un contratto fino al 30 giugno 2027 (più un'opzione unilaterale a favore del club partenopeo), potrebbe ripercorrere le orme di connazionali come Eric Gerets, Luc Nilis e Timmy Simons, fra i calciatori belgi di maggior successo nella storia del Psv. Qualora dovesse concretizzarsi tale operazione nella sessione di gennaio, De Bruyne non potrebbe essere inserito in lista Uefa per le ultime due gare della League Phase di Champions, contro Viking e Stoccarda, ma sarebbe a disposizione per gli eventuali playoff. Per il momento, però, si tratta solo di un primo contatto tra le parti, come riportato dalla stampa olandese.