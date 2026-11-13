Lang e il Napoli, una storia in sospeso: le prossime settimane saranno decisive

Vive sospeso in questo limbo, Noa Lang, tra i fischi dei tifosi, la passione per la musica e il mercato di gennaio all’orizzonte. Nel mezzo, otto partite e, per Allegri, la necessità di fare ancora affidamento su di lui. È successo tutto nell'ultima settimana ed è stata intensa: i gesti del giocatore dal campo rivolgendosi ai tifosi, i fischi assordanti come replica, il post social e ora la nazionale, l'attesa per la sfida di questa sera contro la Grecia con la sua Olanda e poi quella contro la Germania di lunedì. Col futuro incerto e il mercato che, come un anno fa, potrebbe aprire nuovi scenari. La sua permanenza a Napoli, in sintesi, è tutt'altro che certa. Anzi.

Lang, il rapporto con Allegri

Ma fino a gennaio, Allegri chiederà a Lang il massimo e vorrà rivedere quel giocatore che proprio contro la Lazio, nonostante l'ambiente improvvisamente ostile, si è divertito e ha brillato con l'assist che ha portato all'autogol di Pedraza e altre giocate decisive sulla fascia. Una delle migliori versioni dell'olandese proprio mentre i tifosi lo prendevano di mira. Lang aveva risposto con un post social, in primo piano la foto dell'orecchio (quasi in linea coi gesti di domenica) ma anche il riferimento a un traguardo musicale, e qui entra in gioco l'artista Noano, il rapper e non più il calciatore: la sua canzone, Ewa Safi, con Lil' Kleine, ha ottenuto il disco d'oro. Il quarto in carriera per Noa. Grande successo in Olanda. I suoi brani sono ascoltati e apprezzati.

I numeri di Lang

Decolla a metà, invece, il suo percorso da giocatore: un gol e due assist, finora, per un totale di 12 presenze. Allegri gli sta dando spazio, ma non basta: il futuro potrebbe comunque essere altrove, anche per il gelo con la piazza. Ma a gennaio manca ancora un po’.