Tutta la verità su De Bruyne: il Psv non molla e il Napoli segue due nomi pesanti. E in attacco…
Il Psv spinge, ci prova, prepara l'offerta per De Bruyne che è il sogno per gennaio. Il giocatore glissa, non apre ma neppure chiude («vedremo...» il suo commento giovedì dopo la partita contro la Turchia) mentre il Napoli se ne sta tranquillo a pianificare le mosse per le prossime settimane. La posizione del club è molto chiara: KDB non è sul mercato, non è un giocatore considerato cedibile, è il perno della manovra di Allegri, il faro del centrocampo. Ha il contratto in scadenza a giugno (con ingaggio importante, tra i più alti della rosa) e al momento non ci sono segnali di una conferma (il Napoli può esercitare opzione di rinnovo per un altro anno), ma vuole chiudere la stagione con la sua stella. Tutti gli obiettivi sono possibili, l'annata è (ancora) lunga e le prossime partite saranno decisive. Ecco, le sorti della squadra si legheranno inevitabilmente alle scelte di gennaio. Discorso, questo, che vale anche per De Bruyne. In sintesi, il Napoli oggi non ha intenzione di aprire al Psv. Priorità al campo. Alla corsa all'Europa e alla qualificazione ai playoff Champions. Al massimo valuterà solo più avanti eventuali proposte economiche. Ma questo ragionamento vale anche per altri giocatori. Salvo le dovute eccezioni, nessuno è incedibile.
Napoli, i due acquisti
Il ds Manna, in queste ore, si sta concentrando su un doppio colpo: una mezzala e un centravanti. In mediana, detto di KDB, può uscire Anguissa, che ha il contratto in scadenza a giugno. Il club ha già individuato potenziali sostituti. Due giocano in Ligue 1, nel Monaco: il preferito è Mamadou Coulibaly, prezzo 40 milioni. Ha la stessa età, 22 anni, Lamine Camara. Giovani, di prospettiva ma già pronti, con qualità da incursori e grande fisicità. Darryl Bakola (19) del Sassuolo è l'altro nome che intriga il ds del Napoli, ma c'è concorrenza.
I movimenti in attacco
In attacco, l'obiettivo principale resta Gustavo Varela (21) del Monza, già 9 gol in campionato (uno al Napoli). Manna ha incontrato i suoi agenti, con cui i rapporti sono ottimi e di vecchia data: l'agenzia è la stessa di Alisson Santos e Rafa Marin. Il Napoli è in attesa di capire quale sarà la richiesta del Monza. Varela può essere un investimento, in alternativa Manna sonda anche il mercato della Premier per un'occasione in prestito: ce ne sono tanti di giocatori in uscita dalle big inglesi, come Joshua Zirkzee (25) dello United. Ieri Pochettino è stato annunciato come nuovo allenatore al posto di Carrick. Se lo considererà cedibile (appena 186 minuti in stagione e 2 gol), allora il Napoli potrebbe fare un tentativo. Zirkzee, ex Bologna, ha già condiviso l'attacco dello United in coppia con Hojlund. Un profilo totalmente diverso da Varela, per caratteristiche e status. Manna riflette. Detto di Anguissa, in uscita per gennaio anche Lang e Lucca. E occhio alle sorprese: per Neres, ad esempio, può farsi strada il ritorno in Brasile.
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