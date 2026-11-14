Tutta la verità su De Bruyne: il Psv non molla e il Napoli segue due nomi pesanti. E in attacco…

Il Psv spinge, ci prova, prepara l'offerta per De Bruyne che è il sogno per gennaio. Il giocatore glissa, non apre ma neppure chiude («vedremo...» il suo commento giovedì dopo la partita contro la Turchia) mentre il Napoli se ne sta tranquillo a pianificare le mosse per le prossime settimane. La posizione del club è molto chiara: KDB non è sul mercato, non è un giocatore considerato cedibile, è il perno della manovra di Allegri, il faro del centrocampo. Ha il contratto in scadenza a giugno (con ingaggio importante, tra i più alti della rosa) e al momento non ci sono segnali di una conferma (il Napoli può esercitare opzione di rinnovo per un altro anno), ma vuole chiudere la stagione con la sua stella. Tutti gli obiettivi sono possibili, l'annata è (ancora) lunga e le prossime partite saranno decisive. Ecco, le sorti della squadra si legheranno inevitabilmente alle scelte di gennaio. Discorso, questo, che vale anche per De Bruyne. In sintesi, il Napoli oggi non ha intenzione di aprire al Psv. Priorità al campo. Alla corsa all'Europa e alla qualificazione ai playoff Champions. Al massimo valuterà solo più avanti eventuali proposte economiche. Ma questo ragionamento vale anche per altri giocatori. Salvo le dovute eccezioni, nessuno è incedibile.

Napoli, i due acquisti Il ds Manna, in queste ore, si sta concentrando su un doppio colpo: una mezzala e un centravanti. In mediana, detto di KDB, può uscire Anguissa, che ha il contratto in scadenza a giugno. Il club ha già individuato potenziali sostituti. Due giocano in Ligue 1, nel Monaco: il preferito è Mamadou Coulibaly, prezzo 40 milioni. Ha la stessa età, 22 anni, Lamine Camara. Giovani, di prospettiva ma già pronti, con qualità da incursori e grande fisicità. Darryl Bakola (19) del Sassuolo è l'altro nome che intriga il ds del Napoli, ma c'è concorrenza.