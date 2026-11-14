Le parole della moglie di De Bruyne fanno discutere: le reazioni social dei tifosi del Napoli
Certi amori non finiscono, altri non sbocciano mai. È il caso di De Bruyne e il Napoli, che dopo un patinato matrimonio, hanno mostrato la corda, con una reciproca insofferenza, che potrebbe portare ad un imminente divorzio. Il belga è passato dall'essere il potenziale leader della squadra di Allegri a una sorta di 'peso' nello, e forse per lo, spogliatoio. In questo clima non hanno giovato le voci di mercato, intensificatesi durante la sosta per le Nazionali, che vedrebbero KDB nel mirino del Psv. Eindhoven, una destinazione già evocata dalla moglie del calciatore, le cui frasi sono tornare d'attualità, scatenando la reazione dei tifosi del Napoli.
"A Napoli viviamo un'esistenza limitata"
Tra le pieghe di un'intervista concessa al magazine Nina lo scorso settembre, Michele Lacorix, al secolo la signora De Bruyne, aveva infatti dichiarato: "A Napoli viviamo un'esistenza un po' limitata, non è divertente, non possiamo fare nulla come famiglia in città. Vorremmo vivere in Limburgo. Prima è, meglio è". Parole passate senza far rumore un paio di mesi fa, ma che oggi si rivelano 'premonitrici', viste le indiscrezioni sui contatti con il Psv e la vicinanza tra Eindhoven e la villa dei De Bruyne a Bolderberg, in pieno Limburgo.
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