Le parole della moglie di De Bruyne fanno discutere: le reazioni social dei tifosi del Napoli

Certi amori non finiscono, altri non sbocciano mai. È il caso di De Bruyne e il Napoli, che dopo un patinato matrimonio, hanno mostrato la corda, con una reciproca insofferenza, che potrebbe portare ad un imminente divorzio. Il belga è passato dall'essere il potenziale leader della squadra di Allegri a una sorta di 'peso' nello, e forse per lo, spogliatoio. In questo clima non hanno giovato le voci di mercato, intensificatesi durante la sosta per le Nazionali, che vedrebbero KDB nel mirino del Psv. Eindhoven, una destinazione già evocata dalla moglie del calciatore, le cui frasi sono tornare d'attualità, scatenando la reazione dei tifosi del Napoli.