Napoli, l’anomalia di Allegri: ha dovuto schierare 15 squadre diverse
NAPOLI - Quindici formazioni diverse da sfondo alle difficoltà di questo inizio di stagione. Mai lo stesso Napoli: sempre diverso da se stesso, da quello precedente. Incastri vari ed esigenze alla base di questo mosaico che Max Allegri ha provato a costruire ogni volta con nuove defezioni. Non solo esperimenti o idee ma soprattutto assenze e vuoti da colmare in qualche modo. Dal Genoa alla Lazio, da Meret a Milinkovic-Savic in porta, da Alisson Santos a Lang a sinistra: nel mezzo, una serie di modifiche tattiche, moduli nuovi, soluzioni alternative, giocatori come pedine da un ruolo all'altro alla ricerca di un equilibrio difficile da raggiungere.
Anomalia Napoli: 15 squadre diverse per Allegri
Allegri ha sempre cambiato formazione soprattutto per necessità, non (solo) per scelta. Di suo, è un allenatore che ama variare, che sa come sfruttare tutta la rosa, che scruta l'organico a sua disposizione e prova a valorizzarlo. Lo ha fatto anche al Napoli con ventiquattro giocatori già utilizzati e una differenza minima tra i primi undici per minutaggio e quelli successivi. Gilmour, ad esempio, è a 703' ed è undicesimo nella speciale classifica. Dopo di lui, Anguissa e Olivera con 629' e 615'. Dopo, ancora, Spinazzola con 586 minuti in campo. Ognuno ha avuto il suo spazio, ma la formazione è sempre cambiata. Mai la stessa per due gare di fila. Infortuni a intervallo, rientri e ricadute: è andata così dall'inizio e anche contro la Lazio l'elenco di indisponibili era folto.
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