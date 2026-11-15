Napoli, l’anomalia di Allegri: ha dovuto schierare 15 squadre diverse

Anomalia Napoli: 15 squadre diverse per Allegri

Allegri ha sempre cambiato formazione soprattutto per necessità, non (solo) per scelta. Di suo, è un allenatore che ama variare, che sa come sfruttare tutta la rosa, che scruta l'organico a sua disposizione e prova a valorizzarlo. Lo ha fatto anche al Napoli con ventiquattro giocatori già utilizzati e una differenza minima tra i primi undici per minutaggio e quelli successivi. Gilmour, ad esempio, è a 703' ed è undicesimo nella speciale classifica. Dopo di lui, Anguissa e Olivera con 629' e 615'. Dopo, ancora, Spinazzola con 586 minuti in campo. Ognuno ha avuto il suo spazio, ma la formazione è sempre cambiata. Mai la stessa per due gare di fila. Infortuni a intervallo, rientri e ricadute: è andata così dall'inizio e anche contro la Lazio l'elenco di indisponibili era folto.