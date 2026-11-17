Tutto concordato. Non esiste nessun caso o allarme. Il rientro di Kevin De Bruyne a Castel Volturno è slittato di 24 ore dopo la pausa per le nazionali: la decisione è stata programmata insieme (club e giocatore) dopo che Allegri ha messo in agenda per la giornata di oggi soltanto una seduta di scarico in palestra. L'unico a fare ritorno al centro sportivo è stato Antonio Vergara, mentre De Bruyne rientrerà domani in Italia e sarà regolarmente a disposizione del tecnico per iniziare a preparare la sfida di sabato sera contro il Torino al Maradona.