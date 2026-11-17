Napoli, De Bryune torna ad allenarsi da domani: sarà a disposizione di Allegri
Tutto concordato. Non esiste nessun caso o allarme. Il rientro di Kevin De Bruyne a Castel Volturno è slittato di 24 ore dopo la pausa per le nazionali: la decisione è stata programmata insieme (club e giocatore) dopo che Allegri ha messo in agenda per la giornata di oggi soltanto una seduta di scarico in palestra. L'unico a fare ritorno al centro sportivo è stato Antonio Vergara, mentre De Bruyne rientrerà domani in Italia e sarà regolarmente a disposizione del tecnico per iniziare a preparare la sfida di sabato sera contro il Torino al Maradona.
Napoli, tra rientri e l'infermeria che si svuota
Saranno inoltre nuovamente disponibili tre giocatori che erano fermi per infortunio: Favasuli, Spinazzola e Neres. I primi due potrebbero partire titolari, mentre il brasiliano dovrebbe iniziare dalla panchina per poi eventualmente entrare nella ripresa. Nelle prossime ore sono attesi anche gli altri nazionali. L'ultimo a rientrare in ordine di tempo sarà Olivera, impegnato nelle amichevoli con l'Uruguay in Sudamerica.
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