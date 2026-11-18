De Laurentiis ha firmato l'acquisto dei terreni per il nuovo centro sportivo del Napoli: "Oggi è un nuovo inizio"
Il Napoli compie un passo decisivo verso la realizzazione del suo nuovo centro sportivo. Aurelio De Laurentiis è arrivato nel centro di Napoli per firmare il preliminare d'acquisto dei terreni a Qualiano, comune dell'area nord del capoluogo campano, dove sorgerà la nuova casa della società azzurra. L'appuntamento, con il notaio Francesco Coppa, era fissato oggi alle ore 12 nello studio notarile in via dei Mille. Presente anche il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, che ha accompagnato il presidente in questo importante passaggio.
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