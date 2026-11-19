Allegri non parlerà prima di Napoli-Torino: la decisione del club sulla conferenza stampa
"La SSCN comunica che verranno effettuate le conferenze stampa del post partita e quelle obbligatorie di Champions. Diversamente le organizzerà quando lo riterrà necessario". Così il Napoli ha annunciato che Massimiliano Allegri non parlerà, domani, prima Napoli-Torino, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A.
Quando parla Allegri in conferenza stampa dopo la decisione del Napoli
La decisione è stata presa dal club. Allegri parlerà, dunque, in conferenza stampa solo il prossimo sabato 21 novembre, dopo il match contro il Torino (al Maradona calcio d'inizio alle 20:45); lunedì 23 novembre, alla vigilia di Manchester City-Napoli (quinta giornata della Fase Campionato di Champions League), e dopo il match contro gli inglesi, in programma martedì 24 novembre, alle 21.
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