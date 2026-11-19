Il Napoli perde Meret: infortunio in allenamento, si è fratturato la quinta vertebra lombare
Un altro infortunio per il Napoli che, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto che: "Alex Meret, in seguito a un trauma subìto in allenamento, si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una frattura della quinta vertebra lombare. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo". I tempi di recupero restano da stabilire.
Napoli, tutti i calciatori sono rientrati dagli impegni con le nazionali
La brutta notizia dall'infermeria va ad aggiungersi al notiziario di giornata: "Gli azzurri si sono allenati in vista della prossima gara di campionato, sabato alle 20:45 contro il Torino al Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico. Tutti i calciatori sono rientrati dagli impegni con le nazionali". Dopo il match contro i granata di Abate gli azzurri saranno impegnati martedì 24 novembre, all'Etihad Stadium, contro il Manchester City, nella quinta giornata della Fase Campionato di Champions League. A chiudere il primo trittico di gare ravvicinate dopo la sosta per le nazionali sarà la sfida al Mapei Stadium di Reggio Emilia, contro il Sassuolo, calendarizzata per domenica 29 novembre alle 15 (Serie A, tredicesima giornata).
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