L ’ intelligenza artificiale dà la seguente definizione di ossessione: «È un pensiero, un'idea o una preoccupazione fissa e ricorrente che domina la mente in modo persistente o incontrollabile, spesso accompagnata da ansia o forte coinvolgimento emotivo». L’ossessione del calcio italiano o, meglio, del giornalismo e dell’ opinionismo calcistico italiano si chiama Massimiliano Allegri. Da più di un decennio. È il Silvio Berlusconi delle panchine. L’uomo detestato per il solo fatto di esistere. E di allenare. Sono tante, troppe, le similitudini tra i due. Compresa quella che entrambi hanno fatto la fortuna professionale dei propri detrattori. Berlusconi divenne l’ossessione di tanti il giorno in cui scese in campo con la celebre frase «L’Italia è il Paese che amo» eccetera eccetera.

Allegri è diventato il nemico dal momento in cui ha deciso di scardinare alla radice il metodo narrativo imperante del football in Italia. Ossia il calcio ridotto a geometria, a battaglia navale con freccette e numeretti, a statistiche (quasi sempre irrilevanti e non rappresentative: una tra tante è il possesso palla), come se nello sport non esistessero la tecnica individuale, la stanchezza, lo stress mentale, la capacità di concentrazione, di lettura dell’avversario. E tante altre. Tutte componenti fondamentali nell’analisi dello sport agonistico. Per anni è stato l’unico - l’unico - a denunciare le assurde metodologie della stragrande maggioranza delle scuole calcio italiane dove gli adolescenti erano costretti a strani movimenti tattici da istruttori che sognavano di essere Guardiola, trascurando l’istinto e la tecnica individuale.

Poi, quest’estate, lo hanno detto Leonardo e Maldini ed è diventata un’emergenza nazionale. Da oltre dieci anni, va in scena Allegri contro tutti. È un classico, come “Natale in casa Cupiello”. Con relative accuse di obsolescenza calcistica, di pigrizia professionale nell’aggiornarsi, di difensivismo esasperato. E tutto quel che può servire a demolirne l’immagine. Allegri era impallinato quando vinceva, figurarsi oggi che col suo Napoli naviga al decimo posto in classifica. E il paradosso è che all’ombra del Vesuvio è come se stesse andando in scena un Allegri diverso. Il Napoli quasi (potremmo togliere il quasi) non sembra una squadra allenata da lui. Con strafalcioni difensivi e fragilità che mai si erano visti con Max in panchina: i due erroracci contro il Como, le rimonte subite a Milano contro l’Inter e a Napoli contro la Roma.