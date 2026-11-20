Un infortunio, un altro, col Torino alle porte. Ieri l'annuncio nel pomeriggio: frattura della quinta vertebra lombare per Alex Meret dopo un trauma subito in allenamento. Esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital e responso netto. Meret sarà out due mesi. Mancherà nel momento clou della stagione. Allegri perde il suo portiere , uno dei due, e lo riavrà solo a inizio 2027. Toccherà a Milinkovic-Savic con alle porte il tour de force che inizia domani contro la sua ex squadra, il Torino. Cinque partite di campionato, due di Champions e la Coppa Italia senza Meret . E l'emergenza, dunque, si prolunga, tra chi rientra e chi, come Alex, è costretto a dare forfait di nuovo. Lui che non è nuovo a problemi fisici - anche simili - e stop nel corso della sua lunga esperienza al Napoli. Meret si unisce così all'elenco di indisponibili che era comunque già folto: Alisson Santos, Buongiorno, Badiashile, Di Lorenzo, Lobotka e ora il portiere azzurro.

Meret di nuovo ko: tempi di recupero

Meret si era fermato già a inizio anno. Il 9 settembre, contro l'Arsenal in Champions, aveva rimediato una lesione di basso grado dell'adduttore lungo della coscia sinistra che lo aveva costretto a saltare il secondo tempo della sfida contro i Gunners e poi Bologna e Fiorentina in campionato. Era rientrato dopo la prima sosta delle nazionali e si stava alternando con Milinkovic-Savic. Con la Lazio, ad esempio, era rimasto in panchina. Aveva lavorato in questi giorni a Castel Volturno per ritrovare una maglia da titolare. Ma si è fermato di nuovo. E ora lo stop sarà più lungo. Due mesi circa i tempi di recupero. La porta, tra l'altro, è uno dei ruoli che il Napoli vorrà modellare sul mercato in vista del futuro. Con un nome su tutti in pole. Un giocatore che intriga, su cui Manna si è già mosso in modo concreto.

Napoli, occhi su Pedro Morisco

Il ds del Napoli è rimasto colpito dal talento e dalle doti di Pedro Morisco, portiere di 22 anni del Coritiba e già nel mirino del ct del Brasile, Ancelotti: due presenze da titolare da ottobre. Un giocatore di cui da tempo si dice un gran bene. Il Napoli riflette, Manna ha già incontrato uno dei suoi agenti, Decio Berman, e si è portato avanti col lavoro. Nonostante la concorrenza, Juve e Atalanta in Italia oltre alle big brasiliane, in patria fanno sapere che il club azzurro è avanti a tutti. E Morisco può diventare anche un'occasione, una di quelle che il ds Manna sta cercando: il suo contratto scade a dicembre 2027 e i suoi agenti non hanno intenzione di rinnovare. L'obiettivo è di ripartire altrove, di esplorare l'Europa, magari l'Italia e la Serie A. Da luglio prossimo, dunque, il portiere potrebbe firmare un pre-contratto a zero da svincolato. Il Napoli è alla finestra. Al netto del futuro di Meret (in scadenza ma aperto al rinnovo) e di Milinkovic-Savic, l'idea è di un colpo per la porta. Giovane, di prospettiva. Uno alla Morisco, appunto.