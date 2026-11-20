Quanto vale Kevin De Bruyne è domanda retorica, di questi tempi. Per due motivi: un campione del genere, col suo curriculum, non ha prezzo. E poi, in concreto, il Napoli non ha alcuna intenzione di esporre un cartellino. KDB non è sul mercato, non è cedibile. Per Allegri è perno della manovra, uomo simbolo, un campione che il club considera fondamentale per inseguire l'Europa in campionato e per far strada in Champions League. Con buona pace del Psv che lavora da giorni al suo arrivo e ci sta provando in tutti i modi sperando intanto di convincere il giocatore. Lecito agire, ma il Napoli è già stato chiaro con il club di Eindhoven: KDB non parte. Non a gennaio. A giugno si vedrà, anche perché il giocatore è in scadenza.

Dall'Olanda nei giorni scorsi hanno rivelato di un'offerta da 2 milioni per convincere il Napoli a cederlo . Risposta secca e netta di Aurelio De Laurentiis: no, grazie. Sia per la valutazione che, appunto, per il concetto alla base. Ovvero: De Bruyne non è sul mercato. Il Psv allora potrebbe anche decidere di lavorare ora per un accordo in vista dell'estate. Si sta muovendo. Sta cercando di capire anche se il Napoli eserciterà l'opzione di rinnovo per la terza stagione. KDB piace e il Psv ci punta , questo è chiaro. La tempistica, però, non è un dettaglio. I dirigenti olandesi speravano di anticipare l'affare, che stanno comunque provando a impostare ora per giugno (il Psv farà leva sulla possibilità per il giocatore di avvicinarsi a casa), ma si sono scontrati col volere chiaro del Napoli e di Adl.

Napoli, i colpi in entrata

Sarà movimentato il mercato di gennaio e tra le priorità del ds Manna c'è la ricerca di un nuovo attaccante. Uno dei primi obiettivi resta Gustavo Varela, anni 21, 9 gol in campionato col Monza. Ma la concorrenza non manca. Ci pensa la Juve, c'è il Liverpool e ci sono altri club inglesi e poi resiste l'ombra del Benfica che vanta il 20% sulla futura rivendita e la possibilità di pareggiare qualsiasi offerta. Il Monza lo valuta almeno 30-35 milioni e il prezzo può ancora salire. Per questo Manna - che ha già incontrato i suoi agenti - valuta anche altre piste. Come Joshua Zirkzee (25) che può diventare un'occasione in prestito dal Man Utd al pari di altri talenti che in Premier sono chiusi dalla folta concorrenza: Jamie Bynoe-Gittens (22) su cui c'è anche la Roma, Patrick Dorgu (22), Geovany Quenda (19), Mason Mount (27). Profili e ruoli differenti, perché tutto dipenderà dalle uscite: Lang, Lucca e Neres sono in vetrina.

Napoli, intrigo Esposito

E poi non è mai uscito dai radar Sebastiano Esposito, anni 24, di proprietà del Cagliari ma in prestito al Sassuolo che può riscattarlo per 10 milioni. Piaceva già in estate, interessa anche adesso: napoletano (di Castellammare di Stabia, per l'esattezza) talentuoso e jolly. Duttile. Prima punta, seconda, esterno come in Nazionale: può ricoprire tanti ruoli e Napoli per lui sarebbe un sogno. Il club lo sa. E valuta.