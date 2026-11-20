McTominay presto sarà papà: l'annuncio social con dedica piena d'amore
In attesa delle gioie sul campo, Scott McTominay può sorridere nella sua vita privata. Il centrocampista del Napoli e la compagna Cameron Reading hanno annunciato di aspettare un bambino. "Il regalo più prezioso, una vita intera d'amore" è il messaggio che la coppia ha pubblicato su Instagram, accompagnandolo con tre foto, di cui due con l'ecografia del figlio (con tanto di test di gravidanza) e uno di Cameron incinta, sdraiata vicino a una finestra.
Quanti anni hanno Scott e la sua Cam
Già il 20 ottobre scorso, dopo uno dei due gol segnati in Champions League al Bodo Glimt, McTominay si era messo il pallone sotto la maglietta a mimare il pancione di una donna incinta. Il calciatore scozzese del Napoli ha quasi 30 anni (li compirà l'8 dicembre) mentre la sua Cam, che nella vita fa la modella e l'imprentrice, ne ha 29.
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