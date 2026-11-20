In attesa delle gioie sul campo, Scott McTominay può sorridere nella sua vita privata. Il centrocampista del Napoli e la compagna Cameron Reading hanno annunciato di aspettare un bambino. "Il regalo più prezioso, una vita intera d'amore" è il messaggio che la coppia ha pubblicato su Instagram, accompagnandolo con tre foto, di cui due con l'ecografia del figlio (con tanto di test di gravidanza) e uno di Cameron incinta, sdraiata vicino a una finestra.