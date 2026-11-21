Napoli, un tour de force fino a Natale: Allegri inizia con la sfida all’allievo Abate
Vigilia silenziosa, tra il silenzio degli innocenti e non ci resta che vincere. Fa un po' Hannibal e un po' Troisi, è vero, ma dall'omaggio estivo a Totò, «Champions, che bella parola», di tempo ne è passato e di cose ne sono successe. E così, oggi più che mai, Massimiliano Allegri dovrà battere il Torino per mettere in tasca i primi tre punti di un ciclo più insidioso del solito, perché teoricamente alla portata del Napoli. Una trappola: sia perché in Serie A non esiste una sola partita meno difficile delle altre (non più facile, sia chiaro); sia per le inevitabili pressioni che magari non impolvereranno neanche la giacca di un allenatore di lungo corso abituato a tutto, ma che invece potrebbero elettrizzare i nervi di una squadra instabile sin dalla prima giornata. Il Napoli non vince al Maradona dal 10 ottobre contro il Frosinone ed è reduce dai due pareggi contro Roma e Lazio: l'ultima volta che è arrivato a quota tre di fila - anzi quattro - risale al periodo gennaio-febbraio 2010. Urge un'inversione, soprattutto perché, dopo la doppia trasferta City-Sassuolo, fino al 16 dicembre andranno in scena quattro partite cruciali a Fuorigrotta contro Lecce, Bruges in Champions, Milan e Fiorentina negli ottavi di Coppa Italia (otto in totale prima di Natale). In venticinque giorni, in ballo c'è di tutto e anche di più considerando che le strategie del mercato invernale non possono ritenersi slegate dal rendimento e dal rilancio delle ambizioni.
La classifica del Napoli
Tanto o troppo, insomma. E così, alla luce del momento non esattamente brillante, con otto nazionali appena rientrati, sette indisponibili e De Bruyne destinato a iniziare in panchina, è meglio riordinare le idee e andare per gradi. A cominciare dal primo presupposto: migliorare velocemente la classifica. Il Napoli in questo momento è decimo con 15 punti, a -14 dalla vetta e -9 dal quarto posto. E a +1 sul Torino e l'Atalanta: la sfida di oggi contro il Toro, insomma, è come una buca profonda da saltare al volo. Potrebbe valere il +4 ma anche il -2. Diavolerie algebriche. Tra l'altro, nell'era dei tre punti, è la seconda volta che le due squadre arrivano allo scontro diretto con un solo punto di distanza. La prima il 4 dicembre 1994: in panchina c'erano Boskov e Sonetti.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS