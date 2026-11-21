Vigilia silenziosa, tra il silenzio degli innocenti e non ci resta che vincere. Fa un po' Hannibal e un po' Troisi, è vero, ma dall'omaggio estivo a Totò, «Champions, che bella parola», di tempo ne è passato e di cose ne sono successe. E così, oggi più che mai, Massimiliano Allegri dovrà battere il Torino per mettere in tasca i primi tre punti di un ciclo più insidioso del solito, perché teoricamente alla portata del Napoli. Una trappola: sia perché in Serie A non esiste una sola partita meno difficile delle altre (non più facile, sia chiaro); sia per le inevitabili pressioni che magari non impolvereranno neanche la giacca di un allenatore di lungo corso abituato a tutto, ma che invece potrebbero elettrizzare i nervi di una squadra instabile sin dalla prima giornata. Il Napoli non vince al Maradona dal 10 ottobre contro il Frosinone ed è reduce dai due pareggi contro Roma e Lazio: l'ultima volta che è arrivato a quota tre di fila - anzi quattro - risale al periodo gennaio-febbraio 2010. Urge un'inversione, soprattutto perché, dopo la doppia trasferta City-Sassuolo, fino al 16 dicembre andranno in scena quattro partite cruciali a Fuorigrotta contro Lecce, Bruges in Champions, Milan e Fiorentina negli ottavi di Coppa Italia (otto in totale prima di Natale). In venticinque giorni, in ballo c'è di tutto e anche di più considerando che le strategie del mercato invernale non possono ritenersi slegate dal rendimento e dal rilancio delle ambizioni.