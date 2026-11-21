INVIATO A QUALIANO - Il signor Giovanni, coltivatore diretto, lavora la terra che un giorno potrebbe ospitare palloni e tacchetti o dirigenti e microfoni. Chissà. Per il momento è seminata a fave e piselli. «L'agricoltura va rispettata, ma ben vengano le novità produttive». Benvenuti in Località Pozzo Nuovo, Qualiano, trenta chilometri dal centro di Napoli e qualche mese di distanza dal centro sportivo del futuro del Calcio Napoli. Il cielo non è terso ma il sole, ogni tanto, dribbla le nuvole e riscalda la giornata di chi ara i campi e chi invece completa un sopralluogo. Ognuno nei propri confini: in questa fase esiste ancora un confine tra i tredici ettari oggetto del preliminare di compravendita condizionata che De Laurentiis ha firmato mercoledì e gli altri cinque opzionati perché gravati da ipoteche. In tempi ragionevolmente brevi, una volta acquisiti, l'area toccherà i diciotto ettari: i due-terzi ospiteranno dieci campi e il mini stadio per le partite della Primavera in campionato e Youth League, e i restanti gli spogliatoi, gli uffici, le palestre, le strutture mediche, le zone relax e pranzo, la foresteria e anche un laghetto artificiale. Il tocco svizzero firmato Adl. Si procederà per gradi: il Napoli sta completando la documentazione per attivare la procedura ZES, utile a trasformare la destinazione d'uso dei terreni da agricola a sportiva, e poi, dopo aver perfezionato l'acquisto, partiranno i lavori. Il mese d'inizio dovrebbe essere marzo: si comincerà con la costruzione delle mura di cinta, dei primi due campi e degli spogliatoi. L'obiettivo è trasferire la squadra a Qualiano da Castel Volturno già dopo i ritiri.