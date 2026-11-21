Allegri fa sorridere il Napoli: "Così facciamo gol". Poi il siparietto sul 'pugnetto' con De Laurentiis
"Ho detto: ‘Ragazzi, sorridete e facciamo gol’. Non c’era il mood giusto perché nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni favorevoli senza riuscire a sbloccare il risultato. Fortunatamente sono stati bravi i ragazzi a vincere questa partita soffrendo contro un ottimo Torino". Così Massimiliano Allegri in diretta su Sky al termine di Napoli-Torino 1-0, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A.
Allegri dopo Napoli-Torino: "McTominay nel secondo tempo si è mosso di più tra le linee"
Il tecnico degli azzurri ha poi aggiunto: "Vincere non è facile, magari ci è servito vincere una partita un po’ in sofferenza. Bisognava fare meglio alla fine, quando bisognava spostare il pallone da una parte all’altra. Il cambio di posizione tra De Bruyne e McTominay quando si è fatto male Vergara? Ho dovuto inventarmi qualcosa? È la cosa divertente di questo lavoro. Sono da un po’ di tempo con i ragazzi e li conosco meglio. McTominay vicino alla punta serviva un po’ di più, oggi. Gli ho detto di non farsi trovare subito dietro a Hojlund, ma di arrivarci perché sarebbe stato meno marcabile. Nel secondo si è mosso di più tra le linee ed è stato più bravo".
Napoli, Allegri soddisfatto di Hojlund: "Ha fatto una buona partita"
Hojlund da recuperare? Allegri non la pensa così: "Non sono assolutamente d'accordo. Hojlund ha fatto una buona partita, si è messo a disposizione della squadra. Il calcio è bello perché ci sono cose che vanno bene in un senso, altre che vanno in un altro. Ci era mancata la cattiveria nel difendere e stasera l’abbiamo messa. Hojlund ha avuto diverse occasioni, ha fatto qualche gol in nazionale, per noi è un giocatore molto importante e molto utile".
Allegri verso Manchester City-Napoli: "Il passaggio ce lo giochiamo nelle ultime tre partite"
Martedì per il Napoli trasferta Champions a Manchester con il City: "Bisogna essere molto realisti, la partita di Champions a Manchester contro il City è molto importante, ma noi il passaggio di Champions ce lo giochiamo nelle ultime tre partite. Martedì dobbiamo fare una bella partita, ma sappiamo che dobbiamo sistemare il campionato perché la nostra Champions si decide nelle ultime tre partite".
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