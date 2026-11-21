"Ho detto: ‘Ragazzi, sorridete e facciamo gol’. Non c’era il mood giusto perché nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni favorevoli senza riuscire a sbloccare il risultato. Fortunatamente sono stati bravi i ragazzi a vincere questa partita soffrendo contro un ottimo Torino". Così Massimiliano Allegri in diretta su Sky al termine di Napoli-Torino 1-0, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A.

Allegri dopo Napoli-Torino: "McTominay nel secondo tempo si è mosso di più tra le linee" Il tecnico degli azzurri ha poi aggiunto: "Vincere non è facile, magari ci è servito vincere una partita un po’ in sofferenza. Bisognava fare meglio alla fine, quando bisognava spostare il pallone da una parte all’altra. Il cambio di posizione tra De Bruyne e McTominay quando si è fatto male Vergara? Ho dovuto inventarmi qualcosa? È la cosa divertente di questo lavoro. Sono da un po’ di tempo con i ragazzi e li conosco meglio. McTominay vicino alla punta serviva un po’ di più, oggi. Gli ho detto di non farsi trovare subito dietro a Hojlund, ma di arrivarci perché sarebbe stato meno marcabile. Nel secondo si è mosso di più tra le linee ed è stato più bravo".