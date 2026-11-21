Le lacrime. Che valgono più di mille parole. Antonio Vergara è stato costretto a chiedere il cambio nelle battute iniziali di Napoli-Torino , gara valida per la dodicesima giornata di Serie A . Al 10' si è fermato e poco dopo ha capito di non essere in grado di continuare la partita al Maradona, portandosi istintivamente la maglia sul volto.

Napoli, Allegri consola Vergara dopo il cambio con De Bruyne

Nuovo infortunio, dunque, per il trequartista gli azzurri; altro problema muscolare per Vergara, che si è avviato verso la panchina sconsolato, non riuscendo a trattenere un pianto di pura frustrazione per il nuovo intoppo fisico che ha obbligato Allegri a sostituirlo. Proprio Allegri, con fare paterno, ha provato a rincuorarlo mentre usciva, ma non è riuscito a placare la delusione del suo giocatore, evidentemente contrariato per la sfortuna che non smette di accanirsi contro di lui. Al posto di Vergara è entrato in campo, dal 13', De Bruyne.