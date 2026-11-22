È entrato in un boato di fischi dei suoi tifosi. I compagni lo hanno incitato, anche quelli in panchina. Non si è fatto condizionare. Si è messo a giocare sulla sinistra a tutta fascia, dove fino a pochi minuti prima c’era Spinazzola. Stavolta non ha pensato a quello che si sentiva dagli spalti, si è concentrato sul campo. Ha fatto un recupero difensivo con grande generosità, è ripartito e ha regalato a McTominay l’assist per il gol vittoria. Scott, da buon padre di famiglia che è pronto a diventare, lo ha indicato da lontano con il dito e poi è andato ad abbracciarlo e a ringraziarlo. Il protagonista inatteso della vittoria del Napoli sul Torino è stato Noa Lang, partito dalla panchina e decisivo quando Allegri lo ha fatto entrare. Alla fine poteva mettere anche la sua firma nel tabellino dei marcatori, ma si è fatto ipnotizzare dal portiere granata Perri, un muro ieri sera al Maradona. Di sicuro, in un momento così delicato, è brutto ascoltare lo stadio fischiare l’olandese ogni volta che entra in campo, quando tocca palla, quando prova a fare qualcosa con la maglia azzurra addosso. I tifosi sono tifosi e hanno sempre ragione, ma nelle difficoltà forse servirebbe un atteggiamento diverso, almeno fino al triplice fischio. Anche da parte di Noa sarebbe opportuno un segnale di riavvicinamento alla piazza. Non farebbe male il club a consigliargli di fare chiarezza con uno di quei post social che tanto gli piacciono.