Il segnale di Lang e l’abbraccio di papà McTominay: così è ripartito il Napoli
È entrato in un boato di fischi dei suoi tifosi. I compagni lo hanno incitato, anche quelli in panchina. Non si è fatto condizionare. Si è messo a giocare sulla sinistra a tutta fascia, dove fino a pochi minuti prima c’era Spinazzola. Stavolta non ha pensato a quello che si sentiva dagli spalti, si è concentrato sul campo. Ha fatto un recupero difensivo con grande generosità, è ripartito e ha regalato a McTominay l’assist per il gol vittoria. Scott, da buon padre di famiglia che è pronto a diventare, lo ha indicato da lontano con il dito e poi è andato ad abbracciarlo e a ringraziarlo. Il protagonista inatteso della vittoria del Napoli sul Torino è stato Noa Lang, partito dalla panchina e decisivo quando Allegri lo ha fatto entrare. Alla fine poteva mettere anche la sua firma nel tabellino dei marcatori, ma si è fatto ipnotizzare dal portiere granata Perri, un muro ieri sera al Maradona. Di sicuro, in un momento così delicato, è brutto ascoltare lo stadio fischiare l’olandese ogni volta che entra in campo, quando tocca palla, quando prova a fare qualcosa con la maglia azzurra addosso. I tifosi sono tifosi e hanno sempre ragione, ma nelle difficoltà forse servirebbe un atteggiamento diverso, almeno fino al triplice fischio. Anche da parte di Noa sarebbe opportuno un segnale di riavvicinamento alla piazza. Non farebbe male il club a consigliargli di fare chiarezza con uno di quei post social che tanto gli piacciono.
Un Lang così ad Allegri fa molto comodo, soprattutto se c’è da recuperare terreno. I tre punti con il Torino erano indispensabili per iniziare al meglio questo ciclo verità di otto partite che porterà fino a Natale. In mezzo non solo c’è la risalita in classifica in campionato, ma anche il cammino in Champions e il percorso in Coppa Italia. Un sentiero difficile ma che orienterà anche le scelte di mercato di gennaio, quando De Laurentiis sarà chiamato a correggere gli errori di valutazione fatti in estate.
Vincere aiuta a lavorare meglio, a cementare il gruppo, a respirare. A sorridere come vuole Allegri. Continuano a preoccupare, invece, gli infortuni. Quello di Vergara, un altro muscolare, è l’ennesima brutta notizia per Max. Ormai si fa fatica a tenere il conto degli stop in casa azzurra, si viaggia a una media di uno o due giocatori a partita. Il penultimo è stato quello di Meret, che starà fuori per due mesi. Ma la lista degli assenti comprende ancora Alisson, Badiashile, Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka e Neres. I fatti stanno smentendo la canzoncina ascoltata a ripetizione quando in panchina c’era Conte: altro che metodologia di lavoro dell’ex allenatore, il problema è rimasto e non accenna a risolversi. «Senza tutti questi infortuni avremmo rivinto lo scudetto» disse De Laurentiis alla fine della scorsa stagione. Stavolta l’impressionante sequenza sta complicando il lavoro di Allegri e rischia di tenere il Napoli lontano anche dalle prime quattro posizioni. Ma la stagione è lunga, il tempo per risalire non manca. Soprattutto se a trascinarti hai campioni come McTominay, l’uomo dei gol pesanti. Papà Scott.
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