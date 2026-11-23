Noa il freddo, il personaggio dell’ultimo romanzo sportivo scritto al Maradona galleggiando tra fischi e applausi, ha conquistato un’altra copertina contro il Torino: suo l’assist per il gol di McTominay, ma soprattutto sua la giocata difensiva che ha originato l’azione della vittoria. La rifinitura per McT è stata importantissima, ci mancherebbe, ma a rendere davvero interessanti e forse anche straordinari quei secondi decisivi è tutto ciò che sta dietro. Sono la cura dei dettagli e la preparazione del banchetto. Sono la tenacia e l’energia che Lang ha messo nel duello con l’avversario. Sono il rispetto per sé stesso e per la squadra ad averne ispirato la corsa da esterno a tutta fascia, la rabbia nel contrasto e l’energia nella fuga per la vittoria. Il tutto, a dispetto dei fischi che hanno sottolineato il suo nome alla lettura delle formazioni e soprattutto il suo ingresso in campo al posto di Spinazzola: la tensione con il popolo organizzato delle curve, nata a Porto e cresciuta con la Lazio, è ancora nell’aria, ma sabato la contestazione non ha coperto ogni suo tocco di palla come l’ultima volta. E sono sfumati anche i cori che lo invitavano ad andare via. Magari un giorno tutto passerà, chi può dirlo, ma nel frattempo Noa sta reagendo nel modo migliore. In campo, con i fatti. La rabbia e l’orgoglio.