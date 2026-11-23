Allegri, l’emergenza infortuni è totale: il Napoli in Champions senza una squadra intera!
A Manchester fa già abbastanza freddo in condizioni normali, ma il Napoli ha voluto esagerare: è sceso a -11. Non recupera nessuno rispetto all’ultima, anzi ci saranno soltanto novità. Cioè nuove indisponibilità. E così, a conti fatti, tra infortuni, squalifiche e questioni di lista Uefa saranno undici i giocatori assenti nella notte di Champions contro il City. Per la precisione: domani Allegri non potrà contare sugli infortunati Alisson Santos, Badiashile, Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, Meret, Neres e Vergara; sullo squalificato Rafa Marin; e per scelta su Favasuli e Marianucci, entrambi fuori dall’elenco Uefa. Un portiere; quattro difensori centrali; due terzini destri; due centrocampisti; due esterni offensivi. E se in attacco e in mediana la storia può essere risolta con una certa tranquillità, Max si prepara ad affrontare Maresca con ovvie difficoltà difensive: Beukema e Rrahmani i soli centrali di ruolo, Olivera adattabile. E Spinazzola terzino sinistro capace di adattarsi a destra, per l’occasione. Ma domani, se Allegri confermerà il 3-5-2 (o 3-5-1-1) lanciato contro il Torino, le soluzioni potrebbero essere contate.
Quale ruolo per De Bruyne e Lang?
Tutto dipende da come il tecnico deciderà di schierare la squadra: se dirottando De Bruyne alle spalle di Hojlund e Lang a sinistra (come con il Toro); oppure se puntando su Noa a sostegno del centravanti, con KDB in mediana insieme McTominay e uno tra Anguissa e Gilmour. In ogni caso, Olivera giocherà da centrale come nella parte finale della sfida di sabato al Maradona: la sostituzione tra Rafa e il collega uruguaiano è parsa tanto una prova generale di quanto potrebbe accadere domani a Etihad. Per il resto, la rifinitura di oggi servirà a chiarire definitivamente i dubbi e gli orientamenti.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS