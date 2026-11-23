A Manchester fa già abbastanza freddo in condizioni normali, ma il Napoli ha voluto esagerare: è sceso a -11. Non recupera nessuno rispetto all’ultima, anzi ci saranno soltanto novità. Cioè nuove indisponibilità. E così, a conti fatti, tra infortuni, squalifiche e questioni di lista Uefa saranno undici i giocatori assenti nella notte di Champions contro il City. Per la precisione: domani Allegri non potrà contare sugli infortunati Alisson Santos, Badiashile, Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, Meret, Neres e Vergara; sullo squalificato Rafa Marin; e per scelta su Favasuli e Marianucci, entrambi fuori dall’elenco Uefa. Un portiere; quattro difensori centrali; due terzini destri; due centrocampisti; due esterni offensivi. E se in attacco e in mediana la storia può essere risolta con una certa tranquillità, Max si prepara ad affrontare Maresca con ovvie difficoltà difensive: Beukema e Rrahmani i soli centrali di ruolo, Olivera adattabile. E Spinazzola terzino sinistro capace di adattarsi a destra, per l’occasione. Ma domani, se Allegri confermerà il 3-5-2 (o 3-5-1-1) lanciato contro il Torino, le soluzioni potrebbero essere contate.