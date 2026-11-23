Batosta Vergara: lesione di alto grado, torna nel 2027
NAPOLI - È serio, come si temeva, l'infortunio muscolare di Antonio Vergara, uscito al 13' del primo tempo nel match vinto 1-0 sabato sera dal Napoli sul Torino. Il giocatore azzurro, sostituito con De Bruyne contro i granata, si è sottoposto stamattina agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione grave. Il suo 2026 è ovviamente già finito e bisognerà aspettare parecchie settimane prima di rivederlo in campo. Si ipotizza uno stop di almeno due mesi.
Il comunicato del Napoli su Vergara
Questo il comunicato ufficiale del Napoli, pubblicato nella tarda mattinata di oggi: "Antonio Vergara, infortunatosi nel corso del match contro il Torino, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo". Il Napoli di Allegri, alle prese con tantissimi infortuni, domani è impegnato in Champions League sul campo del Manchester City di Enzo Maresca.
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