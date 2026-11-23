NAPOLI - È serio, come si temeva, l'infortunio muscolare di Antonio Vergara, uscito al 13' del primo tempo nel match vinto 1-0 sabato sera dal Napoli sul Torino. Il giocatore azzurro, sostituito con De Bruyne contro i granata, si è sottoposto stamattina agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione grave. Il suo 2026 è ovviamente già finito e bisognerà aspettare parecchie settimane prima di rivederlo in campo. Si ipotizza uno stop di almeno due mesi.