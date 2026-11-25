Rinasce Largo Maradona , ai Quartieri Spagnoli, luogo simbolico per tutti i tifosi del Napoli e migliaia turisti . Ieri il taglio del nastro dopo sei mesi di lavori per il ripristino e il restyling di un'area restituita ai visitatori di tutto il mondo. Tante le novità: nuova pavimentazione in pietra lavica, panchine, fioriere, nuovo sistema di illuminazione, accessibilità migliorata con nuovi chioschi mobili e l'eliminazione delle barriere architettoniche. Ravvivati anche i colori dello storico murale di Diego.

Dalla chiusura alla riapertura

L'area, che ancora conserva tutti i cimeli di questi anni, fu chiusa dopo un blitz delle forze dell'ordine. Soddisfatto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: «Si riapre uno dei luoghi più simbolici della città e lo si fa al termine di un percorso di regolarizzazione e di restauro che ha rappresentato, grazie alla collaborazione tra promotori e istituzioni, un passaggio fondamentale». Oggi, intanto, sono sei anni dalla scomparsa del Diez.