Sono passati sei anni dal 25 novembre 2020, il giorno in cui Diego Armando Maradona morì a 60 anni nella casa di Tigre, alle porte di Buenos Aires. Oggi l'Argentina si è fermata di nuovo a ricordarlo, con messaggi arrivati dalle istituzioni del calcio, dai club e dalle voci che hanno raccontato le sue imprese. Anche il Napoli ha voluto far sentire la propria vicinanza nel ricordo del Pibe de Oro.

Il messaggio dell'Afa: "Parte dell'identità di una nazione"

Sui social, la Federcalcio argentina lo ha ricordato con un lungo post, il passaggio più forte è nella chiusura: "Ci sono calciatori che costruiscono grandi carriere e altri che, come Diego, finiscono per diventare parte dell'identità di una nazione". Sul proprio sito la Federazione ha pubblicato anche un approfondimento dal titolo "Maradona, una huella que el tiempo no borra", cioè "un'impronta che il tempo non cancella". Il testo ripercorre il Mondiale vinto in Messico nel 1986, fino a quello in Qatar nel 2022, dove secondo l'Afa la sua figura ha accompagnato simbolicamente la generazione di Messi verso il terzo titolo mondiale.

Maradona: dal Boca al Napoli, il ricordo dei club del cuore

Non poteva mancare il Boca Juniors, la squadra che Maradona tifava e con cui vinse il campionato del 1981. "In ogni trionfo, in ogni preghiera, nei tatuaggi e sulle bandiere: sempre presente nei cuori dei bosteros. Ci manchi, Pelu", ha scritto il club xeneize. Il post è accompagnato da una serie di immagini: le bandiere con il volto di Diego, i tatuaggi dei tifosi e i murales che colorano la Boca. Dall'altra parte dell'oceano si è fatto sentire anche il Napoli. Il messaggio sul profilo di X è breve: "El futbolero lo entiende, hermano", cioè "chi ama il calcio lo capisce, fratello". Lo accompagna un'illustrazione a forma di francobollo, con una cornice che richiama le maioliche azzurre.

Le parole di Victor Hugo Morales

Tra i ricordi più emozionanti c'è quello di Victor Hugo Morales, il telecronista che ha consegnato alla storia la radiocronaca del secondo gol di Maradona all'Inghilterra nei quarti di finale di Messico '86. Ai microfoni di Radio AM750 ha detto: "Diego diventa sempre più grande, giorno dopo giorno. Non si sentono più le voci dei suoi detrattori, quelli che trovavano sempre qualcosa da criticare nel suo comportamento. Tutto ciò è svanito. Ha conquistato l'amore della gente: la gratitudine degli argentini verso Diego oggi è immensa".