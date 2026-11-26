Il Napoli torna in campo dopo lo show con il City: presto il vertice per lo stadio
Napoli - Torna oggi in campo il Napoli dopo il pari show di martedì in Champions contro il Manchester City. La trasferta inglese si è conclusa solo ieri all'alba con l'arrivo alle 5 all'aeroporto di Salerno. Giornata libera e oggi tutti a Castel Volturno per ricominciare. E per preparare la partita di domenica pomeriggio in trasferta contro il Sassuolo. Il Napoli ci arriva motivato, carico, ma con diversi ancora assenti. Qualcuno presto tornerà a disposizione. Come Di Lorenzo e Badiashile: entrambi saranno pronti per la partita contro il Lecce tra due sabati al Maradona. Intanto domenica torneranno Rafa Marin, Favasuli e Marianucci. Il primo aveva saltato il City per squalifica, gli altri due erano out dalla lista Uefa. L'esterno in Europa potrà rientrare dal Bruges in poi (8 dicembre). Ancora lunga, poi, la lista degli indisponibili. Ai box anche Lobotka, Alisson Santos, Buongiorno, Meret e Vergara, l'ultimo a essersi fermato.
Stadio e festa
De Laurentiis, intanto, dopo il centro sportivo a Qualiano continua a lavorare anche per il progetto stadio. Per questo ha chiesto un incontro al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per discutere dell'ex area Q8 a Napoli Est. I due potrebbero vedersi anche prima di Natale. Di sicuro saranno insieme lunedì prossimo, il 30, giorno in cui ci sarà la festa di Natale organizzata dal club a Pietrarsa. Previsti 700 invitati. Tra questi, oltre al sindaco Manfredi, anche il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Inizio della serata alle 19.26: orario simbolico, ovviamente.
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