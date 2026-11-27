E così tutte le polemiche (molte strumentali) finiranno in soffitta. Marco Guida , il nostro miglior arbitro, internazionale dal 2014, dirigerà il Napoli . Succederà domenica alle 15 a Reggio Emilia, la sfida sarà contro il Sassuolo . D’altro canto, Reggio Emilia sembra essere la location preferita dalla CAN per le prime volte. Al Mapei, tanto per fare un esempio, Maria Sole Ferrieri Caputi diresse la sua prima partita in serie A, la prima di un arbitro donna nella massima serie. D’altro canto, Daniele Orsato lo aveva annunciato già a fine settembre: «Lo vedrete presto» disse a proposito di Guida designato per il Napoli. Lo stesso, invece, non succederà per Maresca: lui è proprio di Napoli, è stato presidente della sezione del capoluogo campano, «un arbitro della stessa sezione della squadra diventa un problema. Ed è meglio evitarlo» disse ancora Orsato. Guida, invece, è di Torre Annunziata, la territorialità è una preclusione caduta da tempo. Basti pensare a Sozza (Seregno) per Inter e Milan...

Napoli, cade il tabù Marco Guida: sarà lui l'arbitro contro il Sassuolo

NESSUNA POLEMICA. E così Guida farà cadere l’ultimo tabù. Fu proprio lui ad ammetterlo candidamente durante un’intervista: «Io vivo la città di Napoli e abito in provincia. Ho tre figli e mia moglie ha un’attività. È una scelta personale. Pensare di sbagliare ad assegnare un calcio di rigore e di non poter uscire 2 giorni di casa per svolgere le mie attività sportive non mi fa sentire sereno». La franchezza prima di tutto, vivaddio. D’altronde, se non parlano perché non parlano, se lo fanno perché l’hanno fatto e quello che hanno fatto, a volte non ci accontenta mai.... Guida ha parlato con Orsato, i due si sono trovati d’accordo, l’arbitro nato a Pompei alla fine si è convinto. Domenica sarà un’altra “prima volta”, dopo tanti esordi, in Italia e all’estero: viene da Lilla-Bayern, sua 20ª gara in Champions della carriera.