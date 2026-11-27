De Bruyne alle prese con un affaticamento muscolare: le ultime dall'allenamento del Napoli per il Sassuolo
Brutte notizie per il Napoli: Massimiliano Allegri perde anche Kevin De Bruyne. Il belga ha accusato un affatticamento muscolare dopo la partita di Champions contro il Manchester City. Questo il report del club sulla seduta di allenamento in vista della partita contro il Sassuolo: "Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato, domenica alle 15:00 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione fisica e tecnica e a seguire una sessione tecnico-tattica. De Bruyne ha svolto lavoro differenziato in seguito a un affaticamento muscolare".
De Bruyne si ferma ancora: affaticamento muscolare
Nuovo stop per Kevin De Bruyne, a due giorni dalla prossima sfida di campionato. Allegri, in piena emergenza infortuni, dovrà quindi capire se potrà contare sul suo uomo chiave a centrocampo/trequarti dopo l'ottima prestazione offerta all'Etihad contro la sua ex squadra, o se dovrà rivedere il reparto. Il club non ha indicato tempi di recupero né la zona interessata dal problema. Le condizioni del belga andranno valutate giorno per giorno, a partire dalla rifinitura di sabato.
Novembre difficile per De Bruyne
Lo stop di oggi chiude un mese già difficile per l'ex Manchester City. Il primo novembre, nella sfida contro la Juventus allo Stadium, De Bruyne era uscito all'intervallo per una distorsione alla caviglia. Poi era partito per gli impegni con il Belgio dove aveva ben figurato ma era finito al centro dei riflettori per le voci di mercato su un possibile addio a gennaio. Adesso c'è un nuovo fastidio fisico.
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