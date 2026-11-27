Brutte notizie per il Napoli: Massimiliano Allegri perde anche Kevin De Bruyne. Il belga ha accusato un affatticamento muscolare dopo la partita di Champions contro il Manchester City. Questo il report del club sulla seduta di allenamento in vista della partita contro il Sassuolo: "Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato, domenica alle 15:00 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione fisica e tecnica e a seguire una sessione tecnico-tattica. De Bruyne ha svolto lavoro differenziato in seguito a un affaticamento muscolare".