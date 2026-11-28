Il Napoli parte per Reggio Emilia con un'assenza pesante in più. Kevin De Bruyne non è nella lista dei convocati diramata dal club per la sfida di domenica 29 novembre al Mapei Stadium contro il Sassolo. Venerdì il centrocampista belga aveva lavorato a parte per un affaticamento muscolare emerso nei giorni successivi alla gara di Champions contro il Manchester City.

L'emergenza di Allegri: otto assenti

Quella di De Bruyne è solo l'ultima di una serie di assenze che pesano su tutti i reparti. Oltre al belga mancano Buongiorno, Di Lorenzo e Badiashile in difesa, Lobotka in mezzo al campo, Meret tra i pali e, in attacco, Alisson Santos e Vergara. Otto giocatori fuori, un'emergenza che riduce i convocati a diciannove e costringe il tecnico azzurro a scelte quasi obbligate.

Sassuolo-Napoli, l'elenco dei convocati

Questi i diciannove giocatori a disposizione di Allegri per la trasferta di Reggio Emilia: