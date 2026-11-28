Napoli, i convocati di Allegri per il Sassuolo: out De Bruyne
Il Napoli parte per Reggio Emilia con un'assenza pesante in più. Kevin De Bruyne non è nella lista dei convocati diramata dal club per la sfida di domenica 29 novembre al Mapei Stadium contro il Sassolo. Venerdì il centrocampista belga aveva lavorato a parte per un affaticamento muscolare emerso nei giorni successivi alla gara di Champions contro il Manchester City.
L'emergenza di Allegri: otto assenti
Quella di De Bruyne è solo l'ultima di una serie di assenze che pesano su tutti i reparti. Oltre al belga mancano Buongiorno, Di Lorenzo e Badiashile in difesa, Lobotka in mezzo al campo, Meret tra i pali e, in attacco, Alisson Santos e Vergara. Otto giocatori fuori, un'emergenza che riduce i convocati a diciannove e costringe il tecnico azzurro a scelte quasi obbligate.
Sassuolo-Napoli, l'elenco dei convocati
Questi i diciannove giocatori a disposizione di Allegri per la trasferta di Reggio Emilia:
- Portieri: Contini, Milinkovic-Savic, Pugliese;
- Difensori: Beukema, Rafa Marín, Marianucci, Olivera, Rrahmani, Spinazzola;
- Centrocampisti: Anguissa, Favasuli, Gilmour, McTominay:
- Attaccanti: Giovane, Hojlund, Lang, Lucca, Neres, Politano.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS