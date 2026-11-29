È severo il giudizio di Allegri sulla prestazione del sui Napoli , dopo il pari senza reti del Mapei con il Sassuolo . In particolare, il tecnico degli azzurri lamenta la mancanza di mentalità e di quella 'faccia' che ti fa capire se veramente vuoi vincere una partita.

Netto il giudizio su Guida e sulla squadra

Quanto all'episodio nel finale, che avrebbe potuto creare qualche recriminazione, Allegri è netto: "Se Guida ha deciso così bisogna accettarlo, quello che non si può accettare è invece la mancanza di cattiveria sotto porta..."