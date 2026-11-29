Allegri non fa sconti al Napoli: "Manca la cattiveria". E sull'arbitro Guida è netto...
È severo il giudizio di Allegri sulla prestazione del sui Napoli, dopo il pari senza reti del Mapei con il Sassuolo. In particolare, il tecnico degli azzurri lamenta la mancanza di mentalità e di quella 'faccia' che ti fa capire se veramente vuoi vincere una partita.
"Parte sempre tutto dalla testa"
Nel post-partita, un deluso Allegri lo spiega chiaramente: "È una questione di testa, di volontà nell'andarsi a prendersi il risultato, senza accontentarsi della prestazione. Finché non ci renderemo conto di questo schema mentale, non riusciremo a fare grandi passi avanti".
Netto il giudizio su Guida e sulla squadra
Quanto all'episodio nel finale, che avrebbe potuto creare qualche recriminazione, Allegri è netto: "Se Guida ha deciso così bisogna accettarlo, quello che non si può accettare è invece la mancanza di cattiveria sotto porta..."
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